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Sucesos

La Guardia Civil encuentra un cadáver en La Pedrera que podría ser el de un desaparecido en Murcia, a la espera de la autopsia

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Imagen del dispositivo de búsqueda. Europa Press

  • Hallan un cadáver en el pantano de La Pedrera que podría ser el de un hombre desaparecido en Murcia

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La Guardia Civil y los bomberos han localizado este viernes por la mañana en el pantano de La Pedrera, en el término municipal de Jacarilla, en Alicante, un cadáver que podría corresponder a un hombre desaparecido el pasado 15 de marzo en Fortuna (Murcia). Un portavoz de la familia ha confirmado la identificación del cuerpo.

Investigación abierta

En un comunicado, la Guardia Civil ha señalado que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. No obstante, a falta de los resultados de la autopsia, los primeros indicios no apuntan a una muerte violenta ni a la participación de terceras personas.

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Desaparición y operativo de búsqueda

La desaparición se produjo el 15 de marzo, cuando se perdió el rastro de un hombre de 47 años en una zona próxima al canal del trasvase Tajo-Segura, a su paso por la localidad murciana de Fortuna.

Desde entonces, la Guardia Civil ha coordinado un amplio dispositivo de búsqueda, con batidas tanto en la provincia de Murcia como en la de Alicante, revisando túneles, acueductos y zonas abiertas.

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El operativo ha contado también con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que redujo el caudal de agua para facilitar las labores de localización.

Hallazgo del cuerpo

El hallazgo se ha producido este viernes gracias a un dron de la Guardia Civil, que localizó el cuerpo sin vida en la zona del desagüe del trasvase al pantano, dentro del término municipal de Jacarilla.

Tras el avistamiento, el cadáver fue recuperado por el Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas (GEAS), con el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Dispositivo desplegado

En el operativo han participado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Torrevieja, el GEAS, así como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, además del uso de medios aéreos como el dron.

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