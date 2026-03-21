Herido grave un niño de 14 años tras caer desde el tejado de una nave abandonada en Alcantarilla, Murcia

Los Bomberos del Consorcio han localizado al niño de 14 años en el interior de una de las naves, semiinconsciente

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AlcantarillaUn niño de 14 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras caer desde el tejado de una nave abandonada en el municipio murciano de Alcantarilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecoes) 1-1-2 Región de Murcia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.27 horas, cuando una llamada al Cecoes alertaba de la caída de un niño desde el tejado de una nave abandonada en Calle de la Comunidad Valenciana, de la localidad murciana de Alcantarilla.

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El accidente en el que ha resultado herido grave el menor de 14 años

Según la persona que contactó al Cecoes, amigo del niño accidentado, se subió al tejado de la nave que, posteriormente, se hundió dejando a su amigo herido en el interior de ésta.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la Policía Local de Alcantarilla y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Bomberos del Consorcio han localizado al niño en el interior de una de las naves, semiinconsciente, facilitando el acceso a sanitarios 061 para que lo atendieran.

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Una vez estabilizado el niño de 14 años de edad aproximadamente, se ha avisado a la UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de la llegada con el herido grave.