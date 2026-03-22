Iván Sevilla 22 MAR 2026 - 19:31h.

El hombre nacido en Bilbao pretendía completar una ruta circular de 22 kilómetros por Colina, Carrío y Pizarras

Casi 40 efectivos con medios aéreos y técnicos rastrean la zona montañosa tras haber localizado el vehículo del desaparecido

Compartir







BilbaoContinúa la búsqueda de un senderista bilbaíno que se encuentra desaparecido desde este 21 de marzo, cuando hacía una ruta en Arredondo (Cantabria). Casi 40 efectivos participan en las labores de rastreo.

Así lo ha contabilizado el 112 regional cántabro tras activarse el nivel 1 del Protocolo Operativo de Búsqueda y Rescate en Montaña y Medio Rural para localizar al hombre cuanto antes, pues se desconoce su situación.

PUEDE INTERESARTE Encuentran quemado el coche de Jesús Tavira, el hombre de 63 años desaparecido en Alicante desde el pasado miércoles

Según ha informado el Gobierno de Cantabria, solo se sabe que tenía previsto completar una recorrido circular de unos 22 kilómetros por Colina, Carrío y Pizarras, en la zona de Los Collados del Asón.

No regresó a casa y su vehículo fue localizado

No obstante, nunca regresó a casa y un familiar suyo alertó a emergencias de ello. La Guardia Civil inició las primeras labores para encontrar su vehículo, de forma que se confirmase que había llegado al enclave montañoso.

En la jornada dominical, temprano, se localizó en el área, lo que ayudó a acotar el operativo, que se mantiene y se ha intensificado con medios aéreos y técnicos, entre ellos helicópteros y drones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También colaboran miembros de la unidad canina de la Benemérita y agentes del GREIM junto a voluntarios de Protección Civil. Les acompañan personal de Cruz Roja. De momento, la búsqueda sigue sin resultados positivos.