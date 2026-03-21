La familia le solicitó al juez poder enterrar los restos de Dana para poder cerrar esta etapa llena de dolor

La familia de Dana Leonte, sobre la autorización de la entrega de sus restos tras ser asesinada en 2019: "Ya puede descansar en paz"

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MálagaLos familiares y amigos han dado el último adiós a Dana Leonte, siete años después de su desaparición y su asesinato. El caso sigue sin ser juzgado y el acusado está en libertad bajo fianza a la espera de un juicio. Sus restos ya están en el cementerio de Vélez en Málaga.

"Familiares y amigos nos reuniremos para elevar una oración por el eterno descanso de su alma", dice el comunicado el hermano de Dana, Florín Leonte, en sus redes sociales. "Dentro de todo lo malo, por fin podrá descansar mi hermana como se merece", ha añadido.

La familia le solicitó al juez poder enterrar los restos de Dana para poder cerrar esta etapa llena de dolor y sufrimiento. El único acusado de presuntamente haberla matado, descuartizado y haber esparcido sus restos en varias zonas rurales de Arenas, su exnovio, sigue en libertad provisional.

El juez accede a la petición de la familia y el juicio sigue sin tener una fecha

Dana Leonte, la joven que fue presuntamente asesinada en junio de 2019 en Arenas (Málaga), ha sido enterrada después de que el juzgado instructor del caso haya accedido a la petición de la familia para entregarle sus restos, casi siete años después de los hechos y a la espera de que se juzgue a su exnovio.

La abogada de la familia, Antonia Barba, ha informado a EFE de que el juzgado, una vez que ha terminado la instrucción y las pruebas que requería la información, ha autorizado la entrega de sus restos.

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Mientras tanto, se está a la espera de juicio, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vélez-Málaga, competente en Violencia sobre la Mujer, dictó en julio de 2025 auto de apertura de juicio oral contra el novio, Sergio R.G., a quien se acusa de haberla matado y después esparcir sus restos en diversas zonas del municipio.

Los indicios indican que pudo matarla tras pegarle con un palo

La instructora del procedimiento que se sigue contra el novio, investigado a raíz de la desaparición de su pareja el 12 de junio de 2019, considera que existen indicios de que pudo matarla tras golpearla con un palo y luego esconder sus restos óseos.

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Florín Leonte, su hermano que ejerce la acusación particular, ha reconocido en 'Diario Sur', que "siete años no es justicia" y que "esto no tiene explicación de Dios". "Un asesino, un descuartizador en la calle durante siete años y ahora aquí con mi hermana… A ver si existe ley en España y justicia, pero yo pienso que debería acabar todo y muy pronto", ha añadido.

El joven ha vuelto a cargar contra la lentitud en el proceso judicial: "Seguro va a estar el juicio este año, porque ya no puede pasar más de siete años, sería una vergüenza para la justicia española".

La Fiscalía pide para el acusado, que está en libertad bajo fianza, una pena de 17 años de cárcel, de los que 15 años son por un delito de homicidio y dos por un delito contra la integridad moral.