Según la Policía Nacional no constaba denuncia de malos tratos ni la víctima estaba incluida en el Sistema VioGén

El hombre que ha matado a tiros a su expareja en Zaragoza contaba con licencias de armas deportivas: los investigadores destacan la "crueldad" del crimen

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ZaragozaSilvia, la mujer de 40 años asesinada en plena calle en Zaragoza a manos presuntamente de su expareja, era la dueña de la peluquería Soins, ubicada en el número 5 de la calle del Cardenal Cisneros. "Desde que tengo uso de razón, la peluquería ha sido mi mundo", decía en redes sociales. Hoy, ha recibido cinco disparos en el portal de su casa.

El presunto autor de los disparos se pegó un tiro después de asesinarla. Pese a que seguía con vida cuando llegó emergencias, acabó falleciendo. La causa ha sido asumida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza y se investiga como un presunto crimen de violencia machista.

Según la Policía Nacional, no constaba denuncia de malos tratos ni la víctima estaba incluida en el Sistema VioGén. Se trata del asesinato número 14 identificado como caso de violencia de género en el presente año en España, el segundo en Aragón.

Silvia era madre de dos hijos

La pasión de Silvia era su peluquería. "Me encanta escuchar a cada cliente, entender lo que busca y conseguir que se sienta bien consigo mismo. Para mí, cada corte, color o peinado es una forma de expresar belleza y personalidad". Así lo expresaba ella misma en sus redes sociales.

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Hacía pocos meses que Silvia había abierto su peluquería, pero se había integrado en el tejido social del barrio sumándose a la Asociación de Comerciantes 'Yo compro en Las Fuentes'. "Silvia era una mujer fuerte, luchadora, valiente. Una mujer como vosotras, de esas que no se rinden. De las que tiran hacia adelante casi lo que pase. De las que construyen su camino. Y si hay algo que los maltratadores no soportan, que les supera, son las mujeres que no dependen, mujeres que son libres y válidas", ha detallado Aurora en nombre del colectivo de comerciantes.

La mujer de 40 años también era madre de dos hijos y personalidad alegre era lo que más la caracterizaba. Pero de su asesino todavía no han trascendido los datos. "No lo conocíamos mucho por el barrio, por la peluquería no se asomaba nunca. Por lo que creemos, se estaban divorciando", ha contado una vecina al medio citado.

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Su expareja le disparó cinco veces en la puerta de su peluquería

El presunto autor de los hechos esperó a la salida del portal para abordarla en el momento en el que apareció. Y le disparó cinco veces. Segundos después, volvió el arma contra sí mismo y se pegó un tiro. Muchos salieron a la calle sin terminar de creerse lo que había sucedido. Mientras, las autoridades acordonaron la zona para comenzar la investigación y recoger pruebas.

Al lugar se desplazaron de inmediato varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la comitiva judicial encabezada por el letrado de la administración de justicia (LAJ) del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, en funciones de guardia.

Conmoción, rabia, gestos muy serios y compungidos y lágrimas entre los presentes, algunos de los cuales portaban velas en señal de duelo por el asesinato de Silvia. Los vecinos se han concentrado este sábado en la plaza de las Aguadoras para compartir su dolor y mostrar su repulsa tras el crimen en la calle Cardenal Cisneros, frente a la peluquería que regentaba.

"Esto va de leyes que protejan de verdad, de recursos que lleguen", señala Aurora

Aurora, la portavoz de la Asociación de Comerciantes, también ha aprovechado su intervención en la concentración para resaltar la importancia de la educación en casa y de la responsabilidad de las familias para educar en la igualdad y el respeto: "Educar sin privilegios por ser hombre o por ser mujer. Educar para convivir, no para dominar", ha apuntado.

Además, ha señalado a los agresores y quienes piensan como ellos: "Personas enfermas de odio, que no entienden que la vida es otra cosa, que no entienden que convivir es respetar, es aceptar al otro sin querer destruirlo".

"Esto va de leyes que protejan de verdad, de recursos que lleguen. Va de prevención, de educación. Y ya está bien de dividirlo todo. Esto no va ni de derechas ni de izquierdas. No va de enfrentamientos, no va de bandos, ni siquiera va de hombres o de mujeres, va de personas, de personas que son agredidas, violentadas y asesinadas y de una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado", ha advertido antes de reclamar que el nombre de Silvia "no sea uno más, que su historia no se borre, que su vida nos obligue a reaccionar, porque no queremos más, porque no podemos más. Ni una más", ha concluido.

"No es un hecho aislado, sino parte de una violencia histórica y estructural", señala la Asociación de Vecinos

Una representante de la Asociación de Vecinos ha defender que el asesinato de Silvia "no es un hecho aislado, sino parte de una violencia histórica y estructural que sigue aún hoy atravesando nuestras vidas y que, como sociedad, no estamos siendo capaces de frenar".

Así, ha reclamado "un compromiso real, recursos, protección y políticas públicas que estén a la altura", al tiempo que ha instado a "seguir hablando de violencia machista, educación con perspectiva igualitaria y feminista en todas las etapas, también en nuestra casa, también en nuestros entornos, para construir una sociedad que no tolere y no justifique ninguna forma de violencia machista".

"No vamos a callar, no vamos a mirar hacia otro lado, porque Silvia tenía derecho a vivir y nos queremos vivas. ¡Nos queremos vivas!", ha concluido en un grito que ha sido secundado por los vecinos concentrados antes de iniciar una marcha espontánea por la Avenida Compromiso de Caspe camino de la calle Cardenal Cisneros, escenario del crimen.

Las reacciones a su muerte

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado en redes sociales su "más absoluta condena ante el asesinato machista ocurrido en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza". "Mi pésame y todo mi cariño para la familia de la víctima", ha añadido.

La alcaldesa, Natalia Chueca, también se ha pronunciado en redes: "Muy impactada por el asesinato ocurrido hoy en Zaragoza. Todo nuestro apoyo a la familia y a las personas afectadas en estos momentos tan duros. Condenamos cualquier forma de violencia y esperamos que la investigación permita esclarecer cuanto antes los hechos".