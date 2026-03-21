La borrasca 'Therese' deja desprendimientos e inundaciones en Tenerife, donde se registraron acumulados de lluvia de hasta 212 l/m2

La borrasca Therese se reactiva en Canarias este fin de semana con más lluvias y puede desbordar barrancos

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TenerifeLa borrasca 'Therese' ha dejado la pasada madrugada diversas incidencias en Tenerife, como desprendimientos de piedras en vías e inundaciones en viviendas, sobre todo debido a los acumulados de lluvias de los últimos días. La estación meteorológica de Cruz de Tea (Granadilla) llegó a registrar hasta 212 litros por metro cuadrado.

Debido a las intensas lluvias al suroeste de la isla, el embalse de Trevejos, en Vilaflor, ya acumula unos 1000 metros cúbicos. Y en cuanto a los acumulados de lluvia de los últimos cinco días, destacan los 212 l/m2 en Granadilla (Cruz de Tea), 164 l/m2 en Vilaflor, 115 l/m2 en Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque, 92 l/m3 en Arico, 69 l/m2 en Bailadero y Taganana, 66 l/m2 en Buenavista, 52 l/m2 en Icor (Fasnia) y 50 l/m2 en Las Galletas y Hoya Grande.

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Incidencias en viviendas y nieve en el Teide

Entre las incidencias registradas, se han detectado inundaciones en viviendas en Buenavista, así como en el parking de la Avenida Síbora, en Los Silos, y en Playa Chica, en El Médano, según ha precisado a los medios la corporación insular, que detalla que la situación más complicada se concentraría en el litoral de Granadilla, donde se comenzaron a producirse inundaciones debido a los importantes acumulados de lluvia registrados en los últimos días.

En la pasada madrugada, si bien la fuerza del mar y las olas no fueron tan intensas como la noche del jueves, la lluvia y viento provocó algún despedimiento de piedras, como el de la TF-28, en Los Blanquitos, así como la caída de algún bidón de agua a la vía.

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La borrasca también ha dejado nevadas en el Teide. Con la activación del Plan Insular de Emergencias desde el miércoles pasado, los accesos al Parque Nacional continúan cerrados. Tras la última madrugada, ya se alcanzan entre los 10 y 20 cm de nieve.

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Jornada del sábado

'Therese' se centrará este sábado una vez más en Canarias, donde Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y lluvia.

El resto de avisos por viento se localizarán en Lanzarote y Fuerteventura. La Palma tendrá por su parte aviso por tormentas y todas las islas mencionadas lo tendrán por olas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

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En el caso del Cabildo de Tenerife, su presidenta insistió este viernes en lanzar un mensaje de "muchísima prudencia" porque desde la Agencia Estatal de Meteorología se advierte de que aún puede haber fuertes lluvias de forma aislada "pero de manera torrencial" en distintos puntos de la isla incluso hasta el próximo martes.