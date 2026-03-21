La madre le explicó a los agentes que sí había sido agredida físicamente y que había recibido amenazas de muerte

El hombre que ha matado a su hija de tres años en Torrevieja tenía la custodia compartida y amenazó a la madre con hacerle daño a la niña

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TorreviejaLa madre de la niña de tres años asesinada por su padre en Torrevieja, acudió a la Guardia Civil porque temía que su expareja le hubiese hecho daño a su hija. Ambos tenían la custodia compartida. Pese a que no existían denuncias previas ni aparecían en el Sistema Viogén, la madre le explicó a los agentes que sí había sido agredida físicamente y que había recibido amenazas de muerte relacionadas con la menor.

El hombre le llegó a decir que tenía que dejar a su actual pareja o le haría daño a su hija de tres años. La Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor. El hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las 02:00 horas de la madrugada en la calle Diana número 8.

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La madre ha sufrido una crisis de ansiedad tras conocer la noticia

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos. El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia. El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha convocado un minuto de silencio este domingo tras el crimen de violencia vicaria en el que ha sido asesinada una menor de tres años esta madrugada en la localidad.

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En un comunicado, el consistorio de Torrevieja expresa su "más profunda consternación y dolor" ante el trágico asesinato de una menor, presuntamente a manos de su padre. "Este terrible suceso nos golpea como sociedad y nos recuerda la necesidad de seguir trabajando unidos en la protección de la infancia y la erradicación de cualquier forma de violencia en el ámbito familiar", han apuntado.

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El personal de Asuntos Sociales está asistiendo a la madre en el hospital, según el alcalde

El alcalde ha explicado que el equipo de gobierno local ha activado a su personal asuntos sociales para asistir a la madre en el Hospital de Torrevieja, donde ha sido trasladada al sufrir una crisis de ansiedad, y también a su entorno más cercano, ya que no residen en Torrevieja. Así, ha invitado a los vecinos a sumarse mañana al "acto de recogimiento y condena, como muestra del compromiso colectivo con una sociedad más justa, segura y libre de violencia".

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

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Pilar Bernabé, "conmocionada" ante el asesinato

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

"La violencia vicaria es la más cruel y más extrema contra las mujeres. Una violencia que mata a los niños y a las niñas para hacer daño a las mujeres. Es un terrorismo atroz y terrible, que tiene que interpelar a toda la sociedad", ha señalado. Según Bernabé, "no podemos permitir discursos que vuelven a llevar la violencia de género al ámbito privado, al ámbito intrafamiliar, porque ese es quizá uno de los motivos que impidan luchar de una manera más activa contra la violencia de género".

Bernabé ha confirmado que la expareja del presunto asesina no se encontraba en el Sistema VioGén y ha agregado que no había denuncias previas entre ellos. Asimismo, al ser preguntada sobre si había indicios y amenazas por parte del padre, Bernabé ha resaltado que la investigación está en curso.

"Sabemos que estaban separados y que el padre estaba con la menor y que fue la madre la que advirtió y la que denunció en la Guardia Civil la ausencia de la menor y su preocupación porque la vida de su hija corriera peligro. No sabemos si el padre había amenazado", ha comentado. Pero ha puntualizado que "será en la Guardia Civil la que determine las cuestiones y, por supuesto, tomando manifestaciones al entorno y, por supuesto, en este caso a la madre de la niña".

El 016 atiende a las víctimas las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante Whatsapp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 202 010.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación 'Alertcops', desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. El 016 no deja rastro en la factura telefónica aunque sí que hay que borrarlo del registro de llamadas del dispositivo si no queremos que aparezca.