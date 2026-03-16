El pequeño está intubado y en observación en el hospital al que fue trasladado tras ser arrollado por el coche

Trasladan de urgencia a un menor de 4 años atropellado mientras iba en bicicleta en Churra, Murcia

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ChurraEl conductor que atropelló a un niño de cuatro años que iba en bici en Churra (Murcia) iba ebrio cuando ocurrió el accidente. El menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del del Virgen de la Arrixaca de Murcia, según informa 'La Opinión de Murcia'.

El pequeño está intubado y en observación en el hospital al que fue trasladado tras ser arrollado por el coche en la carretera de Churra. Después del impacto, el niño quedó inconsciente en el suelo y fueron los testigos quienes llamaron al 112. Una Unidad Móvil de Emergencias se trasladó al ligar y los sanitarios atendieron al niño y comprobaron que el niño sufría un traumatismo craneoencefálico por el golpe.

No se prevé que el niño tenga que pasar por quirófano

El accidente ocurrió el sábado cerca de las 20:30 horas. Según fuentes sanitarias, el niño sigue en la UCI pero se considera que su estado es "estable". El menor sigue intubado, para poder vigilar cómo va evolucionando y no se prevé que pase por quirófano. El conductor fue detenido por los agentes y fue sometido a una prueba de detección de alcohol y drogas.

Las autoridades comprobaron que iba ebrio y el caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial. El sospechoso fue puesto en libertad y será la autoridad judicial la que requiera su presencia cuando lo cite.