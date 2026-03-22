Piden ayuda para encontrar a Tiffany, una menor de 14 años desaparecida en Alicante
A la chica se la vio por última vez el miércoles 18 de marzo en la zona del Bulevar del Pla de Alicante
Tiffany M.S. mide 1,50 metros de altura, su complexión es delgada y tiene el pelo castaño con matiz morado
AlicanteUn nuevo caso de una niña que se encuentra en paradero desconocido ha sido difundido en redes sociales. Piden ayuda para encontrar a Tiffany, una menor de 14 años desaparecida desde hace varios días ya en Alicante.
La Asociación SOS Desaparecidos ha publicado el cartel con la información y una imagen de la adolescente, a quien tratan de localizar cuanto antes. También continúa la búsqueda de Manuel Navarro en Castellón.
Sobre la chica, se sabe que fue vista por última vez el miércoles 18 de marzo, concretamente en la zona del Bulevar del Pla en la capital alicantina. En el entorno hay un parque, una parada de tranvía y numerosos negocios.
Tiffany M.S. tiene los ojos marrones y luce un cabello castaño con matiz morado, según ha detallado SOS Desaparecidos. De complexión física delgada, mide 1,50 metros de estatura.
Con estos datos de su apariencia, piden colaboración ciudadana para dar con ella. Si alguien la ha visto o la ve, debe comunicar de inmediato dónde ha sido, a través de una llamada al 868286726 o a las autoridades.