Un grupo de bañistas salva a un tiburón varado en la orilla de una playa de Florida

Alberto Rosa 19 MAR 2026 - 20:32h.

La gente, que se encontraba en la playa de Penascola se lanzó al agua para intentar salvar al animal

El cadáver de una 'tortuga de espalda de cuero' sorprende en Cantabria: “Hubo que sacarla en camillas entre varias personas"

Compartir







En Penascola, Florida, un grupo de personas se lanzó al mar a salvar a un tiburón que se encontraba agonizando en la orilla de la playa. Rebecca, una divulgadora y creadora de contenido amante de la naturaleza y los océanos, ha compartido en sus redes sociales la historia de cómo salvaron al escualo.

En las imágenes se ve al animal aleteando muy cerca de la orilla, hasta que un grupo de personas se acercó hasta él para ayudarle a volver mar adentro. Rebecca explica cómo fue todo.

“Me he pasado la vida admirando tiburones, pero nada te prepara para el momento en que uno de ellos necesita tu ayuda”, comienza diciendo. “De pie, en la orilla, viendo este poderoso animal luchar, mi corazón se hizo añicos. No lo pensé dos veces. Simplemente empezamos a intentarlo”, continúa.

“Ola tras ola. Empujón tras empujón. No había lenguaje entre nosotros, pero de alguna manera nos entendíamos. Negándonos a renunciar a él. Lo que sucedió después todavía me parece increíble”, continúo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A los pocos días, la divulgadora publicó otro vídeo continuando la historia. Cuenta que, tras intentar ayudar al animal en un primer momento, contactaron con FWC la comisión de conservación para peces y vida salvaje de Florida, peor les dijeron que podrían tardar un tiempo en llegar hasta el lugar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“El tiburón entró en una especie de parálisis por estar boca debajo de otra ola, peor tras casi dos horas intentándolo, al final y con la ayuda de dos pescadores, logramos empujarlo hasta mar adentro”. Entonces llegaron dos olas que consiguieron alejarlo de la orilla. “Me caí de rodillas llorando y agotada. Ese momento vivirá en mi memoria para siempre”, concluye.