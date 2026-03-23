Detenido un joven de 25 años por apuñalar a otro con un cuchillo por la espalda en Sagunto, Valencia

La Policía Local recibió un aviso a las 10:00 horas de la mañana y se personó en una vivienda de la calle Cubertorer, en Sagunto

Los servicios de emergencia atendieron a un hombre tumbado en el suelo con dos heridas en la espalda

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La Policía Local de Sagunto ha detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa por apuñalar por la espalda a otro con un cuchillo en un domicilio de la localidad valenciana.

Fuentes municipales han informado de que, tras un aviso del 112 poco antes de las 10:00 horas del pasado sábado 21 de marzo por una agresión con un cuchillo entre dos varones, la Policía Local se personó en una vivienda de la calle Cubertorer.

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El agresor no estaba en la vivienda

Una vez en el domicilio, los servicios de emergencia atendieron a un hombre tumbado en el suelo con dos heridas en la espalda y dificultad para respirar, sin que el agresor se encontrara en la vivienda.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado de que el equipo médico del SAMU movilizado al lugar de los hechos, asistió a un hombre de 26 años herido por arma blanca que posteriormente fue trasladado al Hospital de Sagunto.

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Posteriormente, un testigo contactó a la Policía e informó de que el presunto agresor había vuelto a la casa, momento en el que los agentes le detuvieron por tentativa de homicidio.

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Han informado también que se le trasladó al centro de salud para realizar parte medico y que la Policía Nacional se está encargando de las diligencias posteriores.