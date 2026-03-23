La mujer se había quedado dormida en los baños del local

Los bomberos accedieron al interior de la discoteca para liberarla

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CastellónUna mujer ha tenido que ser rescatada por los bomberos tras quedarse atrapada en el interior de una discoteca en Castellón. El suceso se produjo a media mañana de este domingo, cuando se activó la alarma del local, ubicado en la avenida Hermanos Bou, lo que alertó a los servicios de emergencia.

Según recoge El Periódico Mediterráneo, la mujer se había quedado en el interior del establecimiento sin que nadie se percatara de su presencia en el momento del cierre.

Se había quedado dormida en los baños del local

Al parecer, se había quedado dormida en los baños del local y no fue hasta horas después, cuando se despertó, cuando se dio cuenta de que se había quedado encerrada tras intentar salir sin éxito.

Al no poder abrir la puerta, activó el sistema de alarma, lo que dio aviso a las autoridades y permitió localizarla. Finalmente, los bomberos accedieron al interior para liberarla, sin que trascendieran más incidencias tras el rescate.