Asun Chamoso 23 MAR 2026 - 11:15h.

A los detenidos se les acusa de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual

El bebé, de poco más de un mes de edad, está bajo la tutela de la administración pública

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BarcelonaUn juzgado de Barcelona ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre y una mujer, por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, supuestamente, sobre su hijo, de poco más de un mes de edad. Así lo informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Una decisión que acordó la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona el pasado viernes.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a los padres, un hombre de 42 años y una mujer de 43 años, en Barcelona el pasado 18 de marzo. La investigación policial, a cargo de la Oficina de Atención al Menor, continúa abierta.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA).