Iván Sevilla 15 MAR 2026 - 14:59h.

La menor y las llaves estaban dentro del vehículo, por lo que la progenitora, "muy alterada", no podía abrir las puertas

Los agentes rompieron "una de las ventanillas de forma segura" para rescatar a la niña, "en perfectas condiciones"

Compartir







JaénUnos policías de Jaén capital tuvieron que auxiliar a una niña de dos años encerrada en el interior de un coche por un descuido de la madre, que se encontraba "muy alterada", según han destacado.

En un comunicado, los agentes han explicado que a la mujer se le había "cerrado su vehículo, quedando las llaves y su hija dentro". Por lo que no podía abrir ninguna de las puertas para acceder a ella.

PUEDE INTERESARTE El complicado rescate a una madre y sus hijas atrapadas con su coche en una zona pantanosa de Jerez, Cádiz

Entonces, solicitó la ayuda de las autoridades locales, que acudieron de inmediato al lugar donde había aparcado su turismo, de color blanco. "Previa autorización" de la progenitora, rompieron una de las ventanillas.

Así fue como, "de forma segura", pudieron rescatar a la pequeña y entregársela a la afectada. "Estaba en perfectas condiciones", ha matizado la Policía Local de Jaén, tras el suceso ocurrido este 15 de marzo.

Consejos importantes ante casos que "se dan a menudo"

Desde el Cuerpo han querido recordar algunos consejos importantes, "ya que estos casos se dan a menudo", han asegurado después de este último en el que los agentes han intervenido con éxito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recomiendan a los conductores y conductoras que revisen "el asiento trasero siempre antes de cerrar y alejarse" del automóvil. Para no olvidarse de este hábito de prevención, pueden "dejar objetos personales" ahí.

"Tu bolso, cartera o móvil para forzarte a mirar al salir", añaden a esa recomendación mencionada. Otra que dan es tener cuidado con los "cambios de rutina". Por ejemplo, si otra persona lleva al niño en el vehículo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Confirma que haya llegado a su destino y solicita al cuidador infantil que avise si no llega a los 10 minutos de la hora prevista", piden a los padres para que no pase mucho tiempo con el menor atrapado en el coche.

Igualmente, los policías señalan que deben mantener "las llaves fuera del alcance de los niños" para evitar incidentes y que se aseguren de que "los asientos plegables traseros estén bloqueados para que no tenga acceso al maletero".