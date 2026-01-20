Sin abrigo y descalza, la niña deambuló por la zona hasta que un guardia civil la encontró

El accidente de Adamuz está dando a conocer historias muy duras de familias que han perdido a sus seres queridos. Una de las que más ha impactado es la de la familia Zamorano Álvarez. Murieron cuatro miembros y solo sobrevivió Cristina, una niña de seis años. Informan en el vídeo Tatiana Domínguez y Susana Ramos.

La pequeña se las arregló para salir por un estrecho agujero del Alvia siniestrado. "Quedó como un poco atrapado con un chaquetón y los zapatos, y la niña fue tan valiente que se quitó el chaquetón y los zapatos y salió", recuerda la agente de la Guardia Civil que la custodió esa noche.

Sin abrigo y descalza, deambuló por la zona hasta que un guardia civil la encontró. "Un mando de la Guardia Civil venía con la niña en brazos. Me dijo que por favor acompañara a la pequeña". Ella es otra guardia civil que de paisana viajaba en el mismo tren.

Una familia muy querida en Punta Umbría

"No me separé en ningún momento de la pequeña. Pasamos muchas horas dentro de un coche oficial con la calefacción porque la niña tenía mucho frío. La niña hablaba muchísimo. No he conocido una niña más valiente nunca. No era consciente de lo que estaba pasando", añade.

Su madre, su padre, su hermano y su primo viajaban en el mismo tren. Familia muy conocida en Aljaraque, donde vivían y en Punta Umbría, donde nacieron y donde la madre tenía una tienda de ropa infantil. "Venían de Madrid porque le habían regalado a la niña llevarla a ver al 'Rey León' y a los niños el partido del Madrid. Esa era su ilusión, su regalo de Reyes", cuenta un vecino.

Hoy, lágrimas, luto y silencio. Pero celebran el milagro de Cristina, hoy con su tío y sus abuelos. La pequeña se recupera de sus heridas, las de la frente y las del alma, que tardarán mucho más en sanar.