El adulto detenido está acusado de supuestos delitos de atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos y conducción temeraria

Los agentes fueron insultados, agredidos a pedradas por el grupo cuando trataron de interrumpir la concentración ilegal

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Un menor ha sido detenido y un adulto está siendo investigado por su presunta implicación en una agresión a agentes durante una concentración ilegal de moteros celebrada el pasado octubre en Jerez de la Frontera. Ambos participaban en un evento en la que los motoristas hacían caballitos, derrapes y aceleraciones a gran velocidad y a la llegada de los agentes comenzaron a lanzarles piedras.

Las supuestas agresiones ocurrieron durante una intervención policial en una vía de servicio paralela a la autovía A-382, donde se congregaron más de 150 personas para presenciar carreras ilegales, acrobacias y maniobras temerarias con motos, sin ningún tipo de medidas de seguridad, según ha informado el instituto armado.

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Varios participantes, durante la intervención de los agentes, comenzaron a lanzarles piedras a ellos, pero también a sus vehículos oficiales, causando daños materiales, además de insultarlos y amenazarlos. Algunos de los asistentes, que ocultaban su identidad con cascos y pasamontañas, incitaron al resto a enfrentarse a los guardias civiles.

Una concentración ilegal para realizar acrobacias y carreras de motos

La concentración, que había sido convocada a través de redes sociales, se estaba realizando en las inmediaciones de unas explanadas de aparcamiento frente al circuito de velocidad de Jerez, donde los motoristas realizaron caballitos, derrapes y aceleraciones a gran velocidad, poniendo en riesgo su integridad y la de los espectadores.

La Guardia Civil inició una investigación para identificar a los presuntos autores y como resultado, un menor ha sido detenido y otro implicado, mayor de edad, que actualmente está en prisión por otros hechos.

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El adulto se enfrenta a cargos por supuestos delitos de atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos y conducción temeraria. Asimismo, los agentes han intervenido una de las motocicletas utilizadas en estas prácticas ilegales.

La Guardia Civil ha advertido del peligro de este tipo de concentraciones, que suelen organizarse a través de redes sociales y atraen a numerosos jóvenes, generando situaciones de grave riesgo tanto para los participantes como para el público asistente.