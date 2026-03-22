Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han vivido con estupefacción y gran disgusto la votación en el Congreso

El alcohol está presente en uno de cada tres accidentes mortales

Compartir







El Ministerio del Interior seguirá trabajando para rebajar la tasa máxima de alcoholemia al volante después de que el Congreso haya rechazado la proposición de ley de los socialistas para reducirla de 0,5 gramos por litro en sangre actual a 0,2.

"La bajada de la tasa no sale adelante en el Congreso... pero el rumbo está claro", subraya Interior en su cuenta de Instagram, donde añade: "Tolerancia cero al alcohol al volante, política de Estado en la que Interior seguirá trabajando".

PUEDE INTERESARTE El conductor que atropelló a un niño de cuatro años en Murcia dio positivo en alcohol: el menor continúa ingresado en la UCI

El peligro del alcohol al volante

Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han vivido con estupefacción y gran disgusto la votación en el Congreso que ha tumbado la propuesta del Gobierno para rebajar la tasa de alcoholemia al volante después de que el PP haya votado en contra, así como Vox y ERC.

Se trataba de uno de los proyectos estrellas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como consecuencia de las numerosas peticiones de las asociaciones de víctimas y fundaciones del ámbito de la seguridad vial.

La iniciativa socialista buscaba rebajar el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) y unificarla para todos los conductores, eliminando las diferencias entre noveles y profesionales, pero esta no ha contado con los apoyos necesarios para salir adelante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y se basa en los datos que demuestran que el alcohol está presente en uno de cada tres accidentes mortales y que casi la mitad de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico había bebido o tomado drogas, según los últimos informes del Instituto Nacional de Toxicología.

"Es una barbaridad y algo totalmente anacrónico", ha señalado a EFE el presidente de la asociación DIA de Víctimas de Accidentes, Francisco Canes, quien ha dicho haber recibido esta noticia con asombro y no lograr entender las razones detrás de los votos en contra ya que, ha subrayado, la medida no se trata de prohibir beber, sino de hacerlo y conducir después.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una iniciativa que, en su opinión, solo busca "salvar vidas y quitar problemas a mucha gente inocente que simplemente se encuentra con alguien que ha bebido y le provoca un accidente", por lo que oponerse a ella es "de poca vergüenza".