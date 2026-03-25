Un familia denunció la desaparición de ambas mujeres la semana pasada en Aveyron, Francia.

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Dos mujeres que desaparecieron a finales de la pasada semana en Aveyron, Francia, han sido encontradas muertas en Portugal este miércoles, según informan medios franceses como ‘BFMTV’ y ‘Le Parisien’.

El principal sospechoso es Cédric P., un expolicía de 42 años, acusado de secuestro y de haber huido de Aveyron a Portugal. El hombre fue arrestado el martes por la noche en la ciudad portuguesa de Meda, junto con sus dos hijos, ambos sanos y salvos. Una de las mujeres halladas era la expareja del hombre y la otra su pareja actual.

El hijo de 12 años era fruto del primer matrimonio, mientras que la hija, de unos 18 meses, era hija de su segundo matrimonio. El fiscal de Rodez anunció el domingo 22 de marzo la apertura de una investigación por el secuestro y la detención ilegal de varias personas, tras la denuncia presentada el viernes por un familiar.

Un amplio dispositivo de búsqueda

"Las personas secuestradas son una mujer y su hijo de 12 años, que desaparecieron de su casa en Vailhourles", dijo el fiscal Nicolas Rigot-Muller en un comunicado, sin dar más información sobre el segundo niño.

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El lunes, la fiscalía del juzgado de Montpellier abrió finalmente una investigación judicial "contra una persona no identificada -X-, por cargos de secuestro y retención indebida de varias personas", después de que la fiscalía de Rodez fuera apartada del caso.

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Drones técnicos, gendarmes en tierra, helicóptero, buzos o equipos caninos se desplegaron desde el viernes para encontrar a las personas desaparecidas, especialmente en Aveyron y Tarn-et-Garonne.