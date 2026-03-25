La joven vivió un infierno durante tres meses y medio en la que era obligada a prostituirse por su tío bajo coacciones.

Detenido un menor tras ser retenido por testigos cuando presuntamente agredía sexualmente a una joven en Lloret de Mar

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El gran error de su vida fue irse a vivir con su tío.Tres meses de terror, abuso y acoso que acabaron cuando la joven decidió volver a vivir con su progenitoria y contar a la policía lo sucedido. Su tío, un hombre, de 55 años, la obligaba a mantener relaciones sexuales con dos hombres en una casa de campo de Alicante. Hasta allí la llevaba con los ojos vendados y la amenazaba si no accedía a sus deseos, según ha adelantado el diario Levante.

Los agentes, con toda la información reportada por la víctima, establecieron un dispositivo de localización del tío de la víctima y presunto autor del delito, que fue detenido y puesto a disposición judicial, mientras se investiga la identidad de los dos agresores sexuales para su localización y detención. El detenido está acusado de ser el presunto autor de los delitos de prostitución coactiva y agresión sexual.