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Sucesos

Un hombre de 55 años, detenido por prostituir y agredir a su sobrina en una caseta de campo en Valencia

Un Agente de la Policía Nacional junto a vehículos policiales.
Agrede y prostituye a una sobrina en una casa de campo en Valencia.. Archivo
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El gran error de su vida fue irse a vivir con su tío.Tres meses de terror, abuso y acoso que acabaron cuando la joven decidió volver a vivir con su progenitoria y contar a la policía lo sucedido. Su tío, un hombre, de 55 años, la obligaba a mantener relaciones sexuales con dos hombres en una casa de campo de Alicante. Hasta allí la llevaba con los ojos vendados y la amenazaba si no accedía a sus deseos, según ha adelantado el diario Levante.

Los agentes, con toda la información reportada por la víctima, establecieron un dispositivo de localización del tío de la víctima y presunto autor del delito, que fue detenido y puesto a disposición judicial, mientras se investiga la identidad de los dos agresores sexuales para su localización y detención. El detenido está acusado de ser el presunto autor de los delitos de prostitución coactiva y agresión sexual.

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