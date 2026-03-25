Dos turistas hallan el cuerpo sin vida de un hombre en Santa Cruz de Tenerife, Canarias

El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en la pista de 'El Draguillo', en el núcleo tinerfeño de Benijo

Las autoridades llevan a cabo el protocolo correspondiente para poder determinar las causas del fallecimiento

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En unos días en los que las Islas Canarias han sufrido las inclemencias temporales de la borrasca 'Therese', por la cual muchas personas se han visto afectadas, este miércoles 25 de marzo, agentes de la Policía Local de Santa Cruz han recibido el aviso de haber encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de 'El Draguillo', en el núcleo tinerfeño de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife.

El cuerpo, cuya causa de la muerte todavía se desconoce, fue hallado poco después de que el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) recibiera una alerta por parte de dos turistas que transitaban por la zona y encontraron el cadáver, según han informado a las fuentes del cuerpo municipal.

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Riesgo y alertas en las Islas Canarias

Tras atender al aviso, hasta el lugar se han trasladado miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Policía Nacional para iniciar el protocolo correspondiente y poder determinar las causas del fallecimiento.

Esta muerte se ha producido en un momento en el que la borrasca 'Therese' está convirtiendo las Islas Canarias en una zona de continua alerta. Presas y barrancos desbordados, carreteras cortadas y vecinos evacuados, están dejando una situación peligrosa en las islas, que piden la ayuda de la UME para superar el azote de la borrasca de la manera más segura posible para los canarios.

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En el caso de Santa Cruz de Tenerife, esta isla mantendrá la prealerta y rebajará el Plan de Emergencias Municipal, manteniéndose preparada para cualquier incidencia que la borrasca pueda originar.

Hasta el momento ya son varios los rescates que se han efectuado en las islas a personas atrapadas en sus vehículos, afectadas por los cortes de tráfico y las inundaciones en carreteras.