El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha anunciado que va a activar el nivel de emergencia 2 en la isla

La llegada de la primavera trae tiempo estable en la mayor parte de España durante la próxima semana, tras la salida de la borrasca 'Therese'

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El Cabildo de Gran Canaria ha pedido la ayuda de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) ante el impacto que están teniendo las lluvias de las últimas horas en la isla causadas por la borrasca Therese. De momento, no se han registrado daños humanos pero con barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha anunciado que va a activar el nivel de emergencia 2 en la isla con ese propósito, para poder contar con el apoyo del personal y la maquinaria pesada de que dispone la UME, que solo se puede movilizar cuando la situación escala a ese nivel y la comunidad autónoma asume la coordinación.

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Aumenta la intensidad de las lluvias en el sur de la isla

La decisión de Antonio Morales responde a la intensidad e imprevisibilidad del fenómeno meteorológico, que ha dejado importantes afecciones en distintos puntos del territorio, especialmente en el área metropolitana y el sureste. “Vamos a declarar el nivel de emergencia 2 para la isla de Gran Canaria con ese objetivo fundamental”, señala Morales.

Las lluvias han ido en aumento durante la madrugada y las primeras horas del día, sobre todo en el sur de la isla, con afecciones en zonas como Fataga y el caserío de Arteara. Los desbordamientos de cauces han provocado el cierre de accesos en ambos sentidos y el confinamiento de estas zonas.

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19 presas han llegado al límite de su capacidad

En estos momentos, 19 presas de Gran Canaria han llegado al límite de su capacidad y están aliviando agua hacia los barrancos y doce carreteras están cortadas por corrimientos de tierras, crecidas de los cauces o desprendimientos de rocas sobre la calzada.

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En Gran Canarias se mantiene el aviso naranja y las autoridades piden extremar la precaución. Así, han recordado que estos fenómenos pueden descargar con intensidad en cualquier momento y lugar, por lo que se trata de una situación complicada.

A causa de este aumento del riesgo, aconsejan evitar desplazamientos durante la mañana, extremar la precaución en carretera y mantenerse informado por los canales oficiales sobre cómo evoluciona la situación. Tanto la prudencia como la paciencia son clave en estos momentos donde el riesgo va en aumento.