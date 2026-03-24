Tenerife activa la alerta máxima en el área metropolitana por la borrasca ‘Therese’

El Cabildo evacúa el Parque Nacional del Teide y mantiene bajo vigilancia tres barrancos por riesgo de desbordamiento

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El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), declarando la situación de alerta máxima en el área metropolitana y manteniendo al resto de la isla en nivel de alerta, ante la persistencia de la borrasca 'Therese', que continúa dejando lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas.

La presidenta, Rosa Dávila, ha explicado que esta decisión responde a la evolución del fenómeno: "Estamos ante una situación cambiante, con una borrasca que mantiene un comportamiento inestable y con lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Nuestra prioridad es anticiparnos y proteger a la ciudadanía".

Llamamiento a la prudencia y reducción de desplazamientos

Dávila ha insistido en la importancia de la precaución, pidiendo a la población que reduzca al máximo los desplazamientos y evite actividades en zonas de riesgo, ante la posibilidad de que el frente que ha afectado a Gran Canaria alcance Tenerife.

"La prevención en estos momentos es fundamental para evitar incidentes", ha subrayado.

Precipitaciones intensas y situación meteorológica inestable

La medida entró en vigor a las 11:45 horas de este martes tras la actualización de la AEMET, que mantiene aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, aunque en la mañana ya se han registrado acumulados de hasta 60 litros en la zona metropolitana.

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Según las previsiones, el fenómeno presenta un comportamiento errático, con lluvias persistentes y localmente intensas que afectan especialmente a la zona metropolitana, el este, el sur y el oeste de la isla.

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Evacuaciones y vigilancia de barrancos

Dávila ha detallado que se ha procedido a la evacuación del Parque Nacional del Teide y que se mantienen bajo vigilancia tres barrancos: Santos, el barranco del Hierro y el Bufadero.

"En este momento no se está dando ninguna situación de desbordamiento, pero sí es verdad que están corriendo de forma importante y se encuentran monitorizados en tiempo real para poder advertir a la población en el caso de que alguna de estas zonas [...] pudiera poner en riesgo la población", ha explicado.

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Dispositivo de emergencia activado y seguimiento continuo

Por su parte, el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, ha advertido del riesgo asociado a este tipo de fenómenos: "Este tipo de situaciones, con lluvias intensas y localizadas, pueden generar problemas en barrancos y zonas urbanas en muy poco tiempo, por lo que es clave reducir la exposición al riesgo".

Además, ha señalado que el operativo se mantiene activo: "Estamos haciendo un seguimiento continuo desde el Cecopin para responder con rapidez ante cualquier incidencia".

Cierres, restricciones y medidas preventivas

Ante esta situación, el Cabildo mantiene y refuerza las medidas de seguridad. Entre ellas destacan el cierre de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445), el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide (TF-21, TF-24 y TF-38), la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales y áreas recreativas, la restricción en espacios naturales protegidos y zonas de alta montaña, así como la suspensión de actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia.

Recomendaciones a la población

El Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos la activación de sus planes de emergencia municipales (PEMU) y ha insistido en que la ciudadanía debe evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carretera, alejarse de barrancos y zonas costeras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El operativo permanecerá activo mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y minimizar los riesgos asociados a este episodio.