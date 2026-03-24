16 presas de Gran Canaria se han llenado y están aliviando agua y se cree que otras cinco podrían hacerlo durante el día

La borrasca Therese se ceba con Gran Canaria: las fuertes lluvias dejan barrancos desbordados y decenas de carreteras cortadas

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La borrasca Therese está dejando desbordamientos y carreteras cortadas en la isla. El Gobierno de Canarias ha anunciado que la zona está en situación de emergencia por riesgo de inundaciones ante el volumen de lluvias que se estás registrando. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro han activado la situación de alerta tras los de emergencia y alerta máxima, según recoge 'RTVC'.

A causa de las fuertes precipitaciones, 16 presas de Gran Canaria se han llenado y están aliviando agua. Así, hay otras cinco que podrían hacerlo en las próximas horas, tal y como ha anunciado Antonio Morales, Cabildo de Gran Canaria.

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A la presa de La Sorrueda le falta un metro para llenarse, a Fataga, dos metros; a Las Niñas, medio metro; la de Chanburiscán, en el barranco de La Negra tampoco está llena, y a la Ayagaures le faltan unos nueve metros para llegar a su límite, tal y como informa 'Eldiario.es'.

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Unos registros de precipitaciones históricos, según Antonio Morales

“Estamos ante unos registros históricos de precipitaciones en tan poco tiempo y con esta influencia en el llenado de las presas de Gran Canaria”, ha asegurado Morales. La borrasca Therese ha dejado un escenario lleno de incertidumbre, por lo que es muy difícil de prever lo que puede ocurrir en las próximas horas.

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“La situación que estamos viviendo ahora en la borrasca es de especial intensidad. Ha habido dos fases, la primera de lluvias persistentes con muchísimo viento de sur-suroeste y hemos entrado en una segunda fase de fenómenos convectivos, con nubes de tormenta, lluvias más puntuales, pero más intensas”, ha manifestado Morales.

“La atmósfera va a seguir teniendo un potencial enorme de inestabilidad", advierte Morales

"El municipio de Telde es muy sensible ante este tipo de fenómenos y hay que estar muy atentos”, ha alertado Morales. “La atmósfera va a seguir teniendo un potencial enorme de inestabilidad hasta la madrugada del jueves. Gran Canaria estará en nivel amarillo mañana y puede que el miércoles también”, ha recalcado.

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De momento, hay 10 carreteras cortadas, aunque la situación más complicada se encuentra en La Culata, donde los vecinos están aislados. La Guardia Civil ya está organizando convoyes para acercar los servicios básicos a la población.

Las fuertes lluvias provocan daños en el paseo Marianne en San Cristóbal de La Laguna

Morales ha recordado que los ciudadanos deben de informarse por los canales oficiales, "que no hagan caso de los bulos" y ha recomendado "mucha precaución". En Las Palmas de Gran Canaria “no está pasando nada, la ciudad se ha librado, con casi el 50% de la población de la isla, pero en el resto de Gran Canaria los problemas están siendo serios y tenemos que estar muy atentos para impedir que puedan producirse daños humanos”.

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ya ha registrado varias incidencias como la fractura del paseo Marianne, en el entorno de Bajamar. El consistorio ha decidido cerrar y balizar de forma inmediata la zona. Durante la mañana de este martes se han llegado a registrar 15,5 litros de agua por metro cuadrado en determinados puntos del municipio. en zonas como el túnel de acceso desde la Vía de Ronda se han registrado acumulaciones de agua.