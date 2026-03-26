Las primeras investigaciones señalan que uno de los camiones se había parado en el arcén a causa de una avería y otro lo embistió.

El camión que estaba detenido se ha quemado parcialmente y el otro se ha quemado por completo

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Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico entre dos camiones ocurrido en la carretera C-25, en Santa Coloma de Farners (Girona) y que ha acabado con uno de los vehículos totalmente calcinado y el otro parcialmente. Según ha informado el Servei Català del Trànsit (SCT), a las 14:43 horas han recibido el aviso del siniestro, ocurrido en el kilómetro 224 de la carretera C-25 (el Eje Transversal) en sentido Vic (Barcelona).

Las primeras investigaciones señalan que uno de los camiones se había parado en el arcén a causa de una avería y, por causas que todavía se investigan, otro camión que circulaba en el mismo sentido ha colisionado contra él por detrás y se ha producido un incendio.

El vehículo que estaba detenido se ha quemado parcialmente y ha quedado afectada la caja o remolque, mientras que el otro se ha quemado totalmente.

El incendio, ya extinguido, también se ha propagado hasta el arcén de la vía y, según las primeras informaciones del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR), ha afectado a una superficie de 0,5 hectáreas de vegetación.

Los ocupantes del camión que ha embestido a otro son los fallecidos

A consecuencia del siniestro, han fallecido las dos personas que viajaban en el interior del camión que ha embestido al vehículo que estaba parado y que se ha quemado por completo El camionero y único ocupante del otro vehículo ha sido trasladado en estado menos grave en un helicóptero medicalizado al Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.

El siniestro ha obligado a cortar la vía en sentido Vic y se han activado nueve patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero medicalizado, dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y doce dotaciones de los Bomberos de la Generalitat.

Con estas víctimas, son 22 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, según datos provisionales.