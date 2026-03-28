Los servicios sanitarios le practicaron sin éxito la reanimación cardiopulmonar

Encuentran el cadáver de una menor de 15 años en la bocana del muelle de Puerto Rico, al sur de Gran Canaria

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CastellóUn hombre de 58 años de edad ha muerto tras caer del techo de la empresa en la que trabajaba, en Vila-real, en Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU movilizó una unidad del SAMU para asistir al hombre, que había caído del techo de una empresa.

Los medios sanitarios realizaron la reanimación, pero sin éxito y confirmaron el fallecimiento del hombre de 58 años de edad, indican las mismas fuentes.