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Sucesos
Accidente laboral

Muere un hombre tras caer del techo de la empresa en la que trabajaba en Vila-real, Castellón

Ambulancia del SAMU
El fallecido tenía 58 años. Europa Press
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CastellóUn hombre de 58 años de edad ha muerto tras caer del techo de la empresa en la que trabajaba, en Vila-real, en Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU movilizó una unidad del SAMU para asistir al hombre, que había caído del techo de una empresa.

Los medios sanitarios realizaron la reanimación, pero sin éxito y confirmaron el fallecimiento del hombre de 58 años de edad, indican las mismas fuentes.

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