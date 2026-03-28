Los bomberos recibieron un aviso para extraer de una máquina compactadora a un trabajador que se encontraba en el interior

Muere un hombre de 40 años de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer de 14 metros

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MurciaLa Guardia Civil ha abierto una investigación, junto al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, tras la muerte de un trabajador de la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa, situada en el municipio de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Al parecer el fallecido habría caído en una máquina compactadora y habría fallecido. Al lugar ha acudido la Policía Judicial y los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, que han sido los encargados de recuperar el cuerpo.

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El hombre habría sufrido un aplastamiento

A las 06:30 horas de la mañana, los Bomberos de Murcia recibieron un aviso para extraer de una máquina compactadora a un trabajador que se encontraba en el interior y que ya habría fallecido. El hombre habría sufrido un aplastamiento y presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Tras extraer los restos del fallecido, los efectivos regresaron al parque sobre las 08:30 horas. La principal teoría es que fue un fallecimiento accidental. Ahora, tendrán que esclarecer si el sistema de seguridad de la prensa de compactado de restos falló.

Tendrán que requerir documentación de la empresa responsable para aclarar los hechos y comprobar si cumplen con todas las medidas y protocolos. Los hechos serán puestos en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región al tratarse de un accidente.

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Presentaba heridas por compresión

Los restos mortales han sido trasladados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le realizará la autopsia. Una primera inspección ocular reveló que el hombre presentaba heridas por compresión, según informa 'La Opinión de Murcia'.

Desde PreZero, empresa concesionaria de recogida de basuras y limpieza viaria en el municipio, lamentaron lo ocurrido y afirmaron que "la compañía está prestando su apoyo a las autoridades para esclarecer las causas de lo sucedido".