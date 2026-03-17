Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Muere un hombre de 40 años de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer de 14 metros

Muere un hombre de 40 años de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer de 14 metros
Muere un hombre de 40 años de Ciempozuelos tras un accidente laboral. RRSS
Compartir

Un hombre de 40 años ha fallecido este martes en la madrileña localidad de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer desde una altura de 14 metros.

Así lo han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que ha indicado que el Summa 112 se ha trasladado al lugar de los hechos y solo ha podido confirmar el fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido.

PUEDE INTERESARTE

El hombre fallecido en este accidente laboral se encontraba realizando trabajos en la cubierta de la nave, situada en la Calle del Castaño de Ciempozuelos.

PUEDE INTERESARTE

No han podido hacer nada para salvarle la vida

Desde los servicios de emergencia solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. El 112 de la Comunidad de Madrid ha trasladado la información a través de redes sociales, con un post en ‘X’, donde confirman que el trabajador, un hombre de 40 años, se cayó de la cubierta de una nave.

“El quipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento”, decían en la misma publicación donde compartían imágenes de la nave, de las ambulancias y del coche de policía que ha acudido hasta el lugar.

De la misma manera, han informado de que los agentes de la guardia civil se están haciendo cargo de la investigación de la muerte. Aunque los sanitarios han intentado reanimarle, solo han podido confirmar su fallecimiento.

Temas