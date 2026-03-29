Los Mossos investigan la muerte violenta de un joven de 28 años en L'Hospitalet de Llobregat

Los Mossos investigan la muerte de un hombre tras una pelea en L'Hospitalet de Llobregat

Otra persona fue trasladada a un centro hospitalario

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L'Hospitalet de Llobregat Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte violenta de un hombre de 28 años en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ocurrida la pasada noche, según ha informado este domingo el cuerpo policial.

Hacia las 22:25 horas de ayer sábado, los Mossos fueron requeridos para que se dirigieran a la avenida de Isabel la Catòlica de la ciudad barcelonesa por una presunta pelea con dos personas heridas.

Se investiga lo sucedido

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se personó también en el lugar con cuatro dotaciones y atendió a las dos víctimas, una de las cuales murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra fue trasladada a un centro hospitalario.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas del suceso, una actuación que está bajo secreto de sumario