Este domingo, 29 de marzo, se cumplen siete décadas de la muerte del tío del rey Felipe con tan solo 14 años de vida

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Este domingo, 29 de marzo, se cumplen 70 años de uno de los episodios más trágicos de la monarquía española: la muerte de Alfonso de Borbón, el hermano menor del rey Juan Carlos I, en 1956, tras un disparo accidental mientras ambos jugaban con una pistola. Un suceso que durante décadas permaneció rodeado de silencio y marcado por la polémica.

Era el cuarto hijo de don Juan de Borbón, conde de Barcelona y heredero de Alfonso XIII, y de María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias. Hermano menor de Juan Carlos I y de las infantas Pilar y Margarita, Alfonso, conocido en la familia como Alfonsito, creció en el exilio, principalmente en Portugal, marcado por la incertidumbre política sobre el futuro de la Corona y el papel que podría desempeñar la familia Borbón en la España de la dictadura franquista.

Quienes lo conocieron lo describieron como un joven alegre y deportista, muy unido a su hermano mayor, con quien compartía juegos y formación. Sin embargo, su vida se truncó cuando apenas tenía 14 años.

La tragedia, las versiones y el hermetismo de la Casa Real

Todo ocurrió el 29 de marzo de 1956, Jueves Santo, en Villa Giralda, la residencia familiar en Estoril, Portugal. Aquella tarde, tras asistir a los oficios religiosos, los dos hermanos se encontraban en una habitación de la casa cuando se produjo un disparo de un revólver, calibre 22.

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La versión oficial de por aquel entonces señaló que Alfonso estaba manipulando el arma cuando esta se disparó accidentalmente, causándole una herida mortal en la cabeza. Murió pocos minutos después.

Años después, surgieron otras versiones que apuntaban a que Juan Carlos, que tenía en ese momento 18 años y a quien todos llamaban Juanito, podría haber sostenido el arma o incluso apuntado en broma a su hermano sin saber que estaba cargada.

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La falta de testigos -Juan Carlos era la única persona presente- y la ausencia de una investigación judicial contribuyeron a que el episodio quedara rodeado de dudas durante décadas. El impacto en la familia fue devastador.

Al infante tampoco se le practicó una autopsia. Fue enterrado en el cementerio de Cascais el 31 de marzo de 1956. Tras la ceremonia, y según las fuentes de la época, Juan de Borbón cogió la pistola que había matado a su hijo y la tiró al mar.

"El silencio más absoluto rodeará los detalles del funesto acontecimiento: la escena del drama se mantiene como un misterio y solo puede ser objeto de hipótesis", explicaba Laurence Debray, biógrafa autorizada del rey emérito, en su libro de 2014, 'Juan Carlos de España. La biografía más actual del rey'.

Durante muchos años, la muerte de Alfonso fue un tema prácticamente tabú dentro de la Casa Real. Apenas se hablaba públicamente de lo ocurrido, y el episodio quedó relegado a un segundo plano en la biografía oficial del futuro monarca. Un silencio que se explicaba, en parte, por el contexto político de la época y por el hecho de que Juan Carlos estaba siendo preparado como posible sucesor de Franco. Cualquier polémica podía afectar a su imagen pública y a su futuro institucional.

La condesa de Barcelona revelaría a su modista, Josefina Carolo, que su hijo mayor apuntó en broma y, sin percatarse de que el arma estaba cargada, apretó el gatillo. El emérito contó una versión similar a un amigo portugués, Bernardo Arnoso, añadiendo que la bala habría rebotado y después impactado en el rostro de su hermano.

En el documental de Netflix, 'El príncipe que nunca reinó', dirigido por Beatrice Borromeo Casiraghi en 2023, se narraba la versión del príncipe Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia, quien habría sido testigo del suceso: "No le disparó directamente, sino a través del armario. Estuve allí. Fue un accidente".

Las primeras palabras de Juan Carlos I sobre la muerte de su hermano

Juan Carlos I quedó atormentado por la muerte de su hermano y nunca habló en público sobre este episodio. Hasta la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', el año pasado. El padre del rey Felipe describe por primera vez la muerte de su hermano como una de las mayores tragedias de su vida.

"No teníamos ni idea de que quedaba una bala en la recámara. Se disparó un tiro al aire, la bala rebotó y alcanzó a mi hermano en plena frente. Murió en brazos de nuestro padre. Hubo un antes y un después", revela en un epígrafe del libro de tan solo dos páginas y titulado 'El drama'.

Asimismo, declara en las páginas: "No me recuperé de esta desgracia. La gravedad me acompañará siempre (...). Lo echo de menos, me gustaría tenerlo a mi lado, poder hablar con él. He perdido a un amigo, a un confidente. Dejó un vacío inmenso. Sin su muerte, mi vida habría sido menos sombría, menos infeliz", cuenta. El exmonarca describe aquel día como el inicio del caos. "Todavía es difícil hoy hablar de ello, pienso en él todos los días".