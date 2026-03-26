El juez mantiene que existe el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga de los dos hermanos investigados por el crimen

La UCO instaló micrófonos y vigiló a los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en 20 lugares de interés: desde bares hasta el cementerio

Compartir







El juez que investiga el crimen de Francisca Cadenas ha negado la puesta en libertad de Julián y Manuel G., los dos hermanos detenidos por el asesinato de la mujer en Hornachos, Badajoz. El letrado ha desestimado la petición de la defensa de ambos acusados alegando el riesgo de destrucción de pruebas y posible fuga.

El juez de Villafranca de los Barros, en Badajoz ha desestimado los recursos contra el auto de prisión provisional con los argumentos que usó para decretar su ingreso en la cárcel, como medida cautelar el pasado 14 de marzo, según ha informado El Periódico de Extremadura.

Los abogados de Julián y Manuel G., tras ser notificados de la decisión del titular del Juzgado de Instancia e Instrucción de Villafranca de los Barros, disponen de cinco días para recurrir en apelación, algo que han confirmado que harán al considerar que Julián G ha confesado los hechos que se le imputan en relación con el asesinato de la mujer el 9 de mayo e 2017 y la medida cautelar de prisión provisional "no es objetivamente necesaria". La defensa de Manuel, por su parte, ha alegado que Manuel ha sido exculpado.

El juez en su auto, sin embargo, señala que existen "indicios suficientes" de la participación de Manuel en la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, a pesar de que su hermano asuma toda la responsabilidad. La defensa de Manuel G argumenta, en su petición de puesta en libertad, que cuando ocurrió el crimen él se encontraba en el Hospital de Mérida con un familiar y que llegó a su casa varias horas después.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores no creen que Manuel estuviera al margen del crimen de Francisca Cadenas

Los investigadores, sin embargo, tienen los audios de las escuchas que desmienten que Manuel ignorara lo ocurrido. En los audios se le escucha hablar de los detalles del asesinato, además de referirse también a las “partes íntimas” de la víctima siendo imposible, explican los agentes en su informe, que fuese “totalmente ajeno a los hechos investigados”.

El juez, además, mantiene que existen riesgos de destrucción de pruebas y fuga. "Estos son los motivos por los que se acuerda la medida cautelar y no por el reconocimiento o no de los hechos objeto del procedimiento, ya que la prisión provisional en modo alguno puede suponer una suerte de anticipación de la pena", se lee en el auto en el que niega la petición de puesta en libertad de los dos acusados del crimen de Francisca Cadenas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las investigaciones sobre el asesinato de la vecina de Hornachos, mientras tanto sigue su curso, con muchas incógnitas sin resolver. Los resultados forenses apuntan los numerosos traumatismos que presentaba el cuerpo de la mujer, de 59 años. Entre las fracturas detectadas destaca una en el hueso hioides, en la zona del cuello, que podría ser compatible con el estrangulamiento.