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Sucesos
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Un bebé resulta herido tras ser mordido por un perro en Alicante

Helicóptero medicalizado
El bebé fue trasladado al hospital en helicóptero medicalizado. GVA
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Un bebé ha resultado herido tras haber sufrido una mordedura de perro en el municipio alicantino de Pinoso y ha sido trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en esta localidad y efectivos sanitarios, tras recibir el aviso del suceso, trasladaron al menor en helicóptero medicalizado al centro hospitalario de la capital provincial.

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Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que el perro mordió a este bebé ni más información sobre los hechos.

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