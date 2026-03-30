Europa Press Valencia, 30 MAR 2026 - 13:44h.

Los servicios sanitarios atendieron al bebé y lo trasladaron en helicóptero medicalizado al Hospital Doctor Balmis de Alicante

Un niño de dos años sufre el ataque de un perro en Alzira: está ingresado en Valencia tras morderle en la boca

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Un bebé ha resultado herido tras haber sufrido una mordedura de perro en el municipio alicantino de Pinoso y ha sido trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en esta localidad y efectivos sanitarios, tras recibir el aviso del suceso, trasladaron al menor en helicóptero medicalizado al centro hospitalario de la capital provincial.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que el perro mordió a este bebé ni más información sobre los hechos.