Un hombre ha sido detenido en Valencia tras robar unos auriculares con los que le terminaron geolocalizando

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Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza, tras sustraer del interior del coche de unos turistas el equipaje y otros objetivos de valor, entre ellos unos auriculares inalámbricos, cuya geolocalización permitió seguirlo en tiempo real y arrestarlo.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:46 horas de este domingo, 28 de marzo, cuando unos turistas alertaron a la Policía tras descubrir que habían roto la ventanilla fija trasera izquierda de su vehículo de alquiler y les habían sustraído todas sus pertenencias del interior.

Según han informado fuentes municipales, entre los objetos robados se encontraban ocho bolsas y maletas con ropa, un ordenador portátil MacBook, dos auriculares AirPods, una cámara Osmo, documentación personal, gafas de sol y un par de pendientes de oro.

Así fue la detención del hombre que robó a los turistas

La rápida intervención de la Policía Local de Valencia permitió detener en pocas horas al presunto autor de un robo con fuerza en interior de vehículo cometido en la zona marítima de la ciudad, recuperando la totalidad de los objetos sustraídos.

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La clave para resolver el caso llegó gracias a la geolocalización activa de unos auriculares AirPods, que permitió a los agentes seguir en tiempo real el recorrido por diferentes calles de la ciudad. Con esa información, varias patrullas coordinaron un dispositivo que culminó en la calle Bilbao, donde localizaron un vehículo sospechoso estacionado y observaron cómo un varón accedía al mismo.

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Tras su identificación y la inspección del turismo, los agentes localizaron en el maletero todas las pertenencias sustraídas, perfectamente reconocidas después por las víctimas. El presunto autor fue detenido de inmediato como responsable de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo y trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.