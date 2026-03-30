Los presentes pensaron que se trataba de una broma y ante la falta de reacción, el atracador abandonó el bar sin botín

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Situación surrealista la que se ha vivido esta semana en un bar de Mijas, en Málaga. Lo que parecía un intento de atraco a punta de machete acabó con las risas y bromas del camarero y los clientes y el asaltante sin su botín. En un vídeo difundido en redes sociales se ve cómo el ladrón, que ocultaba su rostro bajo un casco de moto, no logró su objetivo debido a que los presentes se pensaban que era una broma de un cliente habitual.

El atraco ocurrió en La Barraca de la Abuela, en la zona de Las Lagunas, alrededor de las 17:00 horas. Tal y como informa ‘Diario SUR’, el atracador entró en el local armado con un machete de grandes dimensiones y se dirigió directamente a la barra, donde se colocó entre dos clientes.

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Fue en ese momento cuando sacó el arma y golpeó el mostrador al mismo tiempo que exigió el dinero en inglés. “The money, now”. Lejos de generar miedo y tensión, la escena provocó las carcajadas de los presentes. Uno de los presentes le respondió con ironía: “¿The money now? ¿Llamamos a la policía?”

Hasta el camarero llegó a agarrar el machete y, en tono de burla le recriminó que el arma estaba “mellada”. Tal y como recoge ‘Diario SUR’, ni si quiera en ese instante, los presentes percibieron el peligro de la situación, convencidos de que se todo se trataba de una broma.

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Ante la falta de reacción de los presentes y sin lograr intimidar a nadie, el asaltante optó por abandonar el local con las manos vacías. Más tarde, cuando los presentes conocieron que se había producido otro atraco similar en un establecimiento cercano, comenzaron a sospechar que lo que había ocurrido no había sido una broma.