Este hurto se aprovecha de pequeños despistes de los conductores que dejan sus pertenencias la vista dentro del coche

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La Policía Nacional alerta sobre un aumento de robos en aparcamientos de supermercados y centros comerciales con el 'método de la siembra'. Este hurto se aprovecha de pequeños despistes de los conductores que dejan sus pertenencias la vista dentro del coche. Así lo explican los agentes en un vídeo publicado en TikTok.

El 'método de la siembra' consiste en distraer a la víctima justo después de entrar en su coche. Mientras un delincuente finge que se le han caído unas monedas, la persona se agacha para recogerlas y un cómplice aprovecha para abrir la puerta del copiloto y coger las pertenencias que este ha dejado a la vista. La víctima no llega a percatarse del robo porque ocurre en segundos.

Las recomendaciones de la Policía Nacional

Bolsos, mochilas y móviles que se quedan en el asiento del copiloto se convierten en los objetivos de los ladrones. Los usuarios en redes sociales ya han reportado una oleada de robos con esta técnica en aparcamientos de supermercados. Algunas cuentas oficiales ya han pedido detalles sobre los afectados y se está barajando la idea de colocar carteles de advertencia para alertar a los clientes.

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La Policía Nacional recomienda mantener siempre el coche cerrado y las pertenencias bajo control al entrar y salir del vehículo. No dejar bolsos, móviles o mochilas sobre el asiento del copiloto y tener los objetos personales a mano reduce drásticamente el riesgo de ser víctima del 'método de la siembra'.

Esto, junto con la precaución y la atención al entorno son las principales claves para garantizar la seguridad en los aparcamientos de los supermercados.