Alicia Ariza 28 MAR 2026 - 12:48h.

Hacían uso de la fuerza e intimidaban a los propietarios con armas de fuego para sustraer joyas y otros objetos de valor

Detenidos en Cádiz dos miembros de una red criminal dedicada a una estafa piramidal de inversión en oro

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AlmeríaAtaviados con chalecos reflectantes, se hacían pasar por repartidores de paquetería para tener acceso a las viviendas. Una vez dentro, haciendo uso de la fuerza, intimidaban a los propietarios con armas de fuego para llevar a cabo los robos.

Se trata de un grupo criminal especializado en robos con violencia e intimidación en domicilios, desarticulado en el marco de la operación ‘Rhaven-ligatum’.

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Extremadamente violento

Se trata de un grupo "extremadamente violento", según ha informado la Guardia Civil, que operaba en las provincias de Almería, Granada y Toledo.

Cuando los autores de los robos accedían a las viviendas, actuaban de forma organizada y planificada intimidando a sus propietarios con "una elevada agresividad". En algunos casos, llegaron a amordazar a sus víctimas para sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor.

Mismo patrón de actuación

La investigación se inició después de que varios robos, en los que se usaba el mismo patrón de actuación, pusiera en alerta a la Guardia Civil.

Los miembros de la organización utilizaban vehículos sustraídos o con placas de matrícula falsificadas para llevar a cabo los delitos.

Además, implementaban medidas de seguridad para eludir la acción policial, llegando incluso a residir en un bloque de oficinas para dificultar su localización y control.

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La investigación permitió determinar que se trataba de un grupo criminal asentado entre las provincias de Almería y Madrid.

Prisión provisional

Dos de los integrantes de este violento grupo criminal han sido detenidos en Madrid y otro en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Para dos de ellos se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

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Se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, hurtos y falsificación de placas de matrículas, robo/hurto uso de vehículos y otros delitos conexos.

Las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia, Sección Civil e Instrucción, Plaza Nº4 de Vera en Almería, y Plaza Nº1 de Torrijos en Toledo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.