El Instituto Armado ha logrado que se entregara el sospechoso, que estaba armado con un cuchillo y era buscado por agredir a su pareja en El Verger

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Un hombre de 45 años acusado de un delito de violencia machista se ha entregado tras estar atrincherado durante cerca de una hora en una vivienda del casco urbano de Teulada (Alicante), sin que haya habido heridos.

El suceso ha ocurrido después de las 14.30 horas de este lunes cuando la Guardia Civil fue informada de que un hombre acusado de un supuesto caso de violencia de género se resistía a ser detenido y se había encerrado en su vivienda, situada en el centro de Teulada, amenazando con autolesionarse o hacer daño a terceras personas. Al hombre le estaban buscando por haber agredido hace unos días a su pareja en El Verger.

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Se desplegó un dispositivo para asegurar la zona con la colaboración de agentes de la policía local, con un negociador del instituto armado que entabló comunicación con el hombre. En algo menos de una hora se logró que el encerrado depusiera su actitud y accediera a salir de la vivienda para permitir a los agentes proceder a su detención sin incidentes, a pesar de que se ha resistido.

La madre del arrestado, de 80 años, se encontraba en el domicilio y ha sido atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar, si bien se encuentra en buen estado de salud.

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En el dispositivo han participado agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de los puestos y de la compañía de Calpe, el equipo territorial de policía judicial de la misma población y el negociador del cuartel de Jávea.