Detenido en Tarragona un acosador de mujeres que se creó 94 perfiles falsos e hizo 1.376 llamadas

El detenido realizó más de 1.300 llamadas, envió contenido sexual y creó decenas de perfiles falsos para acosar a sus víctimas

Compartir







Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 23 de marzo en Tortosa, en Tarragona, a un hombre de 23 años acusado de acosar de forma continuada a varias mujeres durante más de un año.

Según ha informado la policía catalana, el joven realizó 1.376 llamadas con número oculto, envió imágenes de carácter sexual y llegó a crear 94 perfiles falsos en redes sociales para hostigar a sus víctimas.

PUEDE INTERESARTE Una forense y una pediatra apuntan que los hematomas del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona son incompatibles con la colocación de una sonda

La investigación se inició en febrero de 2025, cuando una persona denunció que sufría acoso por parte de un desconocido que le enviaba contenido sexual y la llamaba de forma insistente. Posteriormente, los agentes localizaron a una segunda víctima con el mismo patrón de acoso.

Entre ambas acumulaban 566 llamadas del mismo autor, lo que permitió a los investigadores avanzar en la identificación del sospechoso. Finalmente, lograron geolocalizar una de las cuentas utilizadas, vinculándola con el domicilio del presunto autor.

PUEDE INTERESARTE Los abonos gratuitos de Rodalies Renfe en Cataluña se vuelven a prorrogar, esta vez hasta el 30 de abril

Nuevas víctimas, una de ellas menor, y segunda detención

El joven ya había sido detenido el 12 de noviembre de 2025, momento en el que los agentes le intervinieron el teléfono móvil, que fue analizado en busca de pruebas digitales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante este análisis, los investigadores encontraron más imágenes de carácter sexual y lograron identificar a nuevas víctimas, algunas con un elevado número de llamadas similares. Todas confirmaron haber sufrido el mismo tipo de acoso.

Entre ellas, al menos una era menor de edad, y relataron que llegaron a bloquear decenas de perfiles, aunque el autor persistía utilizando el mismo patrón: nuevas cuentas, mismas imágenes y seguimiento constante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El acoso cesó tras la primera detención y la incautación del teléfono, lo que, según los agentes, refuerza la vinculación del sospechoso con los hechos.

No obstante, una de las víctimas denunció que volvió a ser acosada este mismo mes de marzo, lo que llevó a los Mossos a proceder a una nueva detención. El joven pasó a disposición judicial al día siguiente.