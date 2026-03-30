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Sucesos

Muere una mujer y dos menores resultan heridos graves en un accidente en la N-430 en Badajoz

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El choque ha dejado una víctima mortal y dos menores heridos de gravedad. Europa Press
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Una mujer ha fallecido y dos menores han resultado heridos de gravedad en la colisión entre un turismo y un camión en la carretera N-430, a la altura del término municipal de Rena, en Badajoz.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 12:50 horas en el kilómetro 110, según ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, la mujer ha perdido la vida en el lugar del accidente, mientras que los dos heridos graves han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.

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Según ha precisado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, los heridos son un niño de 12 años, que presenta politraumatismos, y una niña de 5 años, con policontusiones.

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Por su parte, el equipo de atestados de Mérida de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas y la forma en la que se produjo el siniestro.

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