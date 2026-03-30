El accidente, ocurrido en la N-430 a la altura de Rena, deja una víctima mortal y dos menores en estado grave

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Una mujer ha fallecido y dos menores han resultado heridos de gravedad en la colisión entre un turismo y un camión en la carretera N-430, a la altura del término municipal de Rena, en Badajoz.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 12:50 horas en el kilómetro 110, según ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, la mujer ha perdido la vida en el lugar del accidente, mientras que los dos heridos graves han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.

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Según ha precisado el Centro de Urgencias y Emergencias 112, los heridos son un niño de 12 años, que presenta politraumatismos, y una niña de 5 años, con policontusiones.

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Por su parte, el equipo de atestados de Mérida de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas y la forma en la que se produjo el siniestro.