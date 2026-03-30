Al menos un herido en una explosión en la azotea de un hotel en Almuñécar

Al menos una persona ha resultado herida en una explosión que se ha producido en la azotea de un hotel de Almuñécar

Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Lantarón, Álava

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Un hombre ha resultado herido este lunes en la deflagración registrada en la azotea de un hotel de Almuñécar, en Granada, cuando, según las primeras informaciones, este operario estaba cargando de gas una caldera.

El incidente ha ocurrido en torno a la 13:10 horas en este hotel situado en la avenida Europa de la localidad costera, según han informado a Europa Press fuentes del 112, que ha recibido una quincena de llamadas alertando de lo ocurrido.

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Los testigos alertaban de una explosión que ha provocado un incendio y una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y también se ha alertado a los servicios sanitarios.

Por el momento no ha trascendido si hay más afectados por la deflagración ni el estado en que se encuentra el operario, de cuyo accidente se ha informado desde el 112 a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Una explosión de gas se produjo en la última planta del hotel

El trabajador ha resultado herido tras la explosión de gas que se ha producido en la última planta del hotel Olas de Almuñécar, situado en pleno centro del municipio y que ha sido desalojado como medida de seguridad. Los agentes que han acudido hasta la zona tuvieron que acordonar la zona para poder evitar que más gente pudiese resultar herida.

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La deflagración ha ocasionado un incendio en la parte superior del hotel, según las fuentes, que han indicado que se han trasladado a la zona bomberos de Almuñécar, así como Guardia Civil, Policía Local, Protección civil y servicios de Emergencia, quienes han atendido al hombre herido en el mismo lugar de los hechos.

También se ha dado parte a la Inspección de Trabajo y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al tratarse de un accidente de trabajo. En este momento los bomberos y los servicios de seguridad se encuentran trabajando en la zona, que se encuentra acordonada.