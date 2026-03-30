El cuerpo de Pamela Genini descasaba en un nicho provisional en el cementerio de su pueblo natal

Profanan en Italia la tumba de Pamela Genini, una modelo de 29 años asesinada por su expareja, decapitan el cuerpo y se llevan la cabeza

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El caso de la muerte de la modelo Pamela Genini, de 29 años, asesinada por su expareja el pasado octubre, sigue abierto después de que el pasado 29 de marzo, varias personas profanaran su tumba, decapitando a la joven y llevándose su cabeza.

Esto ocurrió cuando trabajadores del cementerio notaron ciertas irregularidades en el nicho y, al abrirlo, se dieron cuenta de que faltaban partes de la modelo. La Policía ahora revisa las cámaras del lugar, tratando de dar con las personas que realizaron este acto que ha conmocionado a Italia por la crueldad del macabro suceso.

Se desconocen los motivos

La joven, que fue asesinada por su exnovio en Milán, quien le asestó 24 puñaladas, descansaba en un nicho provisional en el cementerio de su pueblo natal, Strozza.

Antes de morir, la modelo mandó un mensaje a una amiga: "Tengo miedo, este tipo está completamente loco, no sé qué hacer". Poco después, Gianluca Soncin, de 52 años, asesinó a Pamela e intentó suicidarse sin éxito, manteniéndose detenido desde entonces.

Después de haber pasado seis meses desde la muerte de la joven, se piensa que han sido tres o cuatro personas las que han profanado la tumba de Pamela. Decapitada y sin saber todavía quién ha podido robar los restos de la mujer, la policía investiga las cámaras de seguridad del cementerio para tratar de esclarecer lo ocurrido.

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¿Quién era Pamela Genini?

Pamela Genini nació en Bérgamo y se dedicaba tanto al modelaje como al emprendimiento. La fama vino a ella tras participar en el programa televisivo 'L'isola di Adamo ed Eva' y, posteriormente, trabajó en campañas publicitarias, desfiles y proyectos empresariales relacionados con el sector.

Además de su actividad en el modelaje, combinaba su perfil creativo con el trabajo en el mercado inmobiliario de lujo en Milán.

Antes de ser asesinada, su entorno más cercano ya había señalado en ocasiones que su relación con Soncin se había vuelto conflictiva con el tiempo, marcada por episodios de tensión y amenazas.

Las autoridades continúan investigando sobre la profanación del cuerpo de la joven para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.