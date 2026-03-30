Kathy Boudin, fue una criminal miembro de los Meteorólogos Asesinos que participó en varios atentados y atracos y que acabó siendo una activista que luchó por los derechos de los presos

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Nueva YorkLa serie documental ‘NY Killers’, que puede verse en abierto en Mediaset Infinity, regresa una semana más de la mano de Mamen Sala. En este nuevo episodio la criminóloga y corresponsal de Mediaset España en Nueva York repasa y recopila, detalle por detalle, la historia de Kathy Boudin, una de los miembros de la organización de 'los meteorólogos asesinos'.

Boudin participó en bombardeos de edificios gubernamentales en repulsa a la política exterior y al racismo de Estados Unidos y asaltó un furgón blindado en el que fueron asesinados dos agentes de Policía y a un guardia de seguridad. Tras su detención, Kathy Boudin fue condenada a 23 años de prisión. En 2003 fue puesta en libertad condicional y en 2022 murió a consecuencia de las complicaciones de un cáncer.

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¿Quiénes eran 'los meteorólogos asesinos'?

Durante años, el nombre de Kathy Boudin estuvo ligado a uno de los episodios más violentos del activismo radical en Estados Unidos. Su historia, marcada por la militancia política, la clandestinidad y la violencia, es un claro ejemplo y reflejo de la etapa convulsa que se vivió durante los años sesenta y setenta en Estados Unidos.

La guerra de Vietnam, las desigualdades raciales y las protestas estudiantiles que se protagonizaban en las diferentes ciudades estadounidenses alimentaron el surgimiento de movimientos cada vez más radicales. En ese contexto nació la organización radical Weather Underground (también conocida como 'los meteorólogos asesinos'), un grupo que evolucionó desde el activismo universitario hacia la lucha clandestina.

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En un primer momento, sus miembros optaron por acciones pacifistas con las que protestaban contra las políticas internacionales del país. Sin embargo, según fueron pasando los años, la organización optó por priorizar los métodos violentos y apostar por los atentados con explosivos contra edificios gubernamentales. Para entonces, ya no se trataba de jóvenes idealistas, sino de militantes dispuestos a utilizar el miedo como herramienta política.

La vida de Kathy Boudin: de su radicalización a su extraña desaparición

Kathy Boudin formaba parte de ese núcleo. Esta joven que prevenía de una familia judía y que se posicionaba como progresista pasó a aparecer en los informes del FBI, que la situaban entre los miembros más activos y peligrosos del grupo.

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El 6 de marzo de 1970, un suceso cambió el rumbo de la organización. En un apartamento neoyorquino en el que varios miembros de la organización criminal preparaban explosivos, una detonación accidental provocó el derrumbe del edificio. El estallido alertó a la Policía y a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar.

Entre los escombros encontraron un arsenal: decenas de cartuchos de dinamita, bombas ya ensambladas, detonadores y distintos dispositivos preparados para causar destrucción. Tres integrantes del grupo murieron en la explosión. Sin embargo, no todos estaban dentro en el momento del estallido. Kathy Boudin y otra militante, Cathlyn Wilkerson, lograron sobrevivir y huir. A partir de ese momento, ambas pasaron a la clandestinidad y su desaparición fue todo un misterio.

Aprovechando las incógnitas que había tras esta explosión, Kathy vivió oculta durante años cambiando de identidad y evitando cualquier contacto que pudiera delatar su paradero. Mientras tanto, el FBI intensificaba su búsqueda y trataba de dar con su paradero.

Mientras tanto, los Weather Underground seguían llevando a cabo sus atentados contra edificios gubernamentales. Poco a poco, el apoyo social comenzó a diluirse, incluso dentro de la organización. Pese a ello, algunos de sus miembros continuaron operando en la sombra. Kathy Boudin fue una de esas figuras que, lejos de abandonar la causa, mantuvo su implicación en acciones cada vez más arriesgadas y violentas.

El brutal atraco protagonizado por Kathy Boudin en el que murieron tres agentes

Fue el 20 de octubre de 1981, cuando Kathy Boudin protagonizó un brutal atraco que acabó con la vida de tres agentes y con su esperada detención. Ese día, dos guardias de seguridad salían de un centro comercial con un furgón blindado en el que transportaban una importante cantidad de dinero. Apenas habían recorrido unos metros cuando fueron atacados.

Desde un vehículo, fueron acribillados a tiros. Uno de los guardias murió en el acto. El otro no tuvo tiempo de reaccionar. Los asaltantes se hicieron con un botín que superaba el millón y medio de dólares y emprendieron la huida. Kathy Boudin conducía uno de los coches implicados en la fuga. Tras recibir la llamada en la que se denunciaba el tiroteo, los agentes comenzaron una persecución en la que consiguieron detener el coche que conducía Kathy Boudin.

Cuando los policías le dieron el alto, Boudin salió con las manos en alto prometiendo que era inocente. Su actitud hizo dudar incluso hasta a los policías. Fue entonces cuando se produjo el desenlace más trágico. Mientras los agentes bajaban la guardia, se desató otro tiroteo en el que el oficial Waverly Brown, conocido como 'Chipper', fue asesinado a quemarropa. Otro agente, el sargento Edward O’Grady, también murió como consecuencia de los disparos. La escena dejó tres víctimas mortales: dos policías y un guardia de seguridad.

Tras el tiroteo, Boudin fue arrestada. Para las autoridades, su captura supuso un logro importante ya que llevaban más de una década siguiéndole la pista. En un primer momento, ella continuó defendiendo su inocencia. Sin embargo, las pruebas y los testimonios situaban su participación en el centro de la operación.

Los últimos años de Kathy Boudin: de su activismo en prisión a su muerte

Durante su estancia en prisión preventiva, Kathy Boudin optó por distanciarse de la organización y, con el paso del tiempo, terminó reconociendo su implicación en los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Ese pacto le permitió evitar una condena de por vida. Finalmente, fue sentenciada a 23 años de prisión.

En 2003, tras cumplir su condena, Kathy Boudin obtuvo la libertad condicional a los 63 años. Su salida generó una fuerte polémica entre los estadounidenses. Mientras algunos defendían su derecho a rehacer su vida, otros criticaban que pudiera quedar en libertad tras un crimen de tal gravedad.

Lejos de desaparecer del foco público, Boudin inició una nueva etapa. Mostró arrepentimiento por sus actos y trató de orientar su vida hacia actividades de carácter social. En 2008 comenzó a trabajar como profesora en la Universidad de Columbia. En 2015, Boudin fue diagnosticada de cáncer de mama con metástasis y en 2022 falleció a los 78 años, en Nueva York.