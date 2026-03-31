La joven declaró ante la Guardia Civil que todos los martesel profesor sustituto la sometía a tocamientos de carácter sexual

El profesor investigado por ofrecer dinero a unas alumnas a cambio de favores sexuales en Irún: “Llevo más de 15 años sufriendo acoso laboral"

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CartagenaUna menor de edad ha sido condenada en Cartagena por inventarse que su profesor de Biología de su instituto la agredía sexualmente. El Juzgado de Menores considera que la joven, que tenía 15 años cuando lo acusó falsamente, es autora de un delito de denuncia falsa. Sus padres tendrán que indemnizar al afectado con 30.880,60 euros por daño moral, según informa 'La Opinión de Murcia'.

En la sentencia se detalla que la joven declaró ante la Guardia Civil que todos los martes, después de la clase de Biología, el profesor sustituto la sometía a tocamientos de carácter sexual en distintas zonas del cuerpo, incluidas sus partes íntimas. Así, contó que el docente le daba "pastillas con agua", tras cuya ingesta ella "se mareaba y no recordaba qué había pasado".

"El relato de la joven no cumplía con criterios de credibilidad y validez", según la sentencia

Los agentes abrieron una causa para investigar el caso de abuso sexual. La investigación judicial incluyó un examen de valoración psicológica de la adolescente que, según recuerda la sentencia del Juzgado de Menores, "concluía que el relato de la misma no cumplía criterios de credibilidad y validez, siendo probablemente no creíble".

Un año después de abrir la causa, el órgano instructor le dio carpetazo al caso y decretó el archivo del procedimiento. Al mismo tiempo, abrió una nuevo de deducción de testimonio por denuncia falsa contra la joven. Se trata de un procedimiento jurídico que consiste en extraer fotocopias certificadas o declaraciones de una parte o la totalidad de un proceso judicial para formar un expediente separado con el cual iniciar una nueva causa penal, en este caso contra la estudiante, por un delito de denuncia falsa.

El Juzgado de Menores le impone a la joven una orden de alejamiento

El asunto acabó en Menores por no haber cumplido la procesada los 18 años de edad. En dependencias judiciales, ella reconoció lo que había hecho y la sentencia se dictó por conformidad. El titular de la plaza 1 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Murcia condenó a la adolescente a la medida de "nueve meses, máximo, de tareas socioeducativas, orientadas a la educación en valores".

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Así, le impone una orden de alejamiento respecto del docente, al que no podrá acercarse (ni comunicarse con él por medio alguno) durante un año. La ley establece que los padres de la adolescente son responsables directos que los hechos que ha cometido su hija. El Juzgado de Menores decretó que los progenitores respondiesen a nivel civil e indemnizasen al perjudicado con 30.880,60 euros, más los intereses legales.

Los padres recurrieron ante la Audiencia Provincial porque la indemnización fijada les parecía "improcedente, excesiva y desproporcionada". La Audiencia rechazó el recurso tras destacar las consecuencias que tuvo "la denuncia sumamente injusta" de la menor en la salud mental del profesor. El hombre necesitó tratamiento psiquiátrico y psicológico para "intentar paliar el enorme daño personal que le causó injustamente" la acusación de la que fue víctima.