El centro escolar en el que trabajaba ha denunciado sus "comportamientos inapropiados"

Tras la denuncia de una familia, los hechos fueron comunicados a la Fiscalía

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MadridUn profesor de un colegio y también monitor de un club juvenil de Mirasierra, en Madrid, ha sido apartado y suspendido cautelarmente de sus funciones por el Opus Dei tras haber presuntamente abusado sexualmente de "varios alumnos".

Los hechos se conocieron tras la denuncia de una primera familia, tras lo cual se abrió una investigación interna que ha destapado al menos dos casos más.

El profesor, apartado tras abusar sexualmente de “varios alumnos”

Los abusos habrían tenido lugar en el club juvenil de Mirasierra, vinculado con el Opus Dei y donde el docente, profesor del colegio El Prado de Madrid, según informa El País, también trabajaba.

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Tras conocerse estos hechos e investigarlo, desde el centro se ha adoptado la decisión de apartar al implicado, comunicándolo a las familias a través de un correo electrónico donde se denuncian sus “comportamientos inapropiados” con “varios alumnos”.

En ese mensaje, del que se hace eco el citado medio, el director del centro escolar, Santiago Olmedo, comunica que el profesor ha sido “suspendido cautelarmente de sus funciones”, también en el club juvenil.

El caso fue trasladado a la Fiscalía

En declaraciones del equipo de comunicación del Opus Dei a El País, inciden en que, tras tener conocimiento de los hechos, "se ha actuado muy rápido", manteniendo contacto con las familias y los afectados.

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En esa línea, apuntan que fue el pasado día 13 cuando trasladaron el caso a la Fiscalía después de que una primera familia denunciase los hechos, que habrían tenido lugar, presuntamente, hace dos años. Tras tener conocimiento de ello, el delegado de protección del club, lo comunicó al Ministerio Público.

Según la citada fuente, una "investigación interna" concluyó que había dos víctimas más, también por hechos ocurridos presuntamente hace dos años.