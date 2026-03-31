Los Mossos d’Esquadra han detenido a los tres implicados en la agresión

Izan presenta un grado de discapacidad del 45% y sufre pesadillas desde la agresión

Compartir







TarragonaIzan, un joven de 19 años con discapacidad, ha denunciado la agresión violenta que sufrió el pasado 24 de marzo en L’Arboç, una localidad de Tarragona. Según su relato, quedó con varios conocidos conocidos con los que creía que mantenía una relación de amistad en un parque del municipio, y al llegar, fue agredido por uno de ellos mientras otros dos grababan la escena con sus teléfonos móviles. Durante la agresión, recibió golpes y fue sometido a actos humillantes, en unas imágenes que se han difundido en redes sociales.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ese mismo día a dos de los implicados y, dos días después, al tercero. Entre ellos hay dos menores de edad, según recoge El Caso. A los tres se les atribuyen delitos de robo con violencia y trato degradante. Además de la agresión, la víctima ha denunciado que también le sustrajeron dinero.

Izan presenta un grado de discapacidad del 45%

Tras la agresión, Izan, que presenta un grado de discapacidad del 45%, permanece en su domicilio con miedo a salir solo. Según cuenta al Diari, las secuelas psicológicas son evidentes: asegura que sufre pesadillas y que apenas puede descansar desde lo ocurrido. "No me valen de nada las disculpas", lamenta.

En su testimonio, también explica que fue engañado para acudir al lugar donde se produjo la agresión. "Me dijeron que bajara a tomar un café", relata. Una vez allí, asegura que le tendieron una trampa. "Me sabe mal porque eran personas que consideraba mis amigos", añade.

Tras la agresión, el joven no contó lo sucedido a su familia por miedo y vergüenza, además de por las amenazas que recibió para que no denunciara. Fueron los Mossos quienes informaron a sus padres, después de que las imágenes comenzaran a circular por Internet y se iniciara la investigación.