El Tribunal de Instancia de Santander le ha condenado además a pagar una multa de 1.920 euros.

Lo que hay que hacer si presencias una situación de maltrato animal: la forma más rápida y directa de alertar a la policía

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El Tribunal de Instancia de Santander ha inhabilitado durante un año y medio a un hombre para tener animales por la agresión a un perro al que golpeó con un palo en dos ocasiones cuando este se acercó a sus dos canes.

En una sentencia, que no es firme, la titular de la Plaza número 2 de la Sección Penal considera autor de un delito de maltrato animal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Además de la inhabilitación para la tenencia de animales y para desarrollar cualquier oficio o actividad que conlleve relación con estos, le ha condenado al pago de una multa de 1.920 euros.

En concepto de responsabilidad civil, establece la juez que el ahora condenado debe indemnizar por daños morales al dueño del perro y a su madre, la mujer que lo paseaba cuando se produjo la agresión, en 275 euros.

Indemnización por los gastos médicos y sesiones de adiestramiento

"No solo hay dolor y sufrimiento en el animal", sino también en el dueño y en su madre, quienes "también sufren el padecimiento que aprecian en aquel", lo que "se encuentra constatado en la crisis de ansiedad" que sufrió la mujer a consecuencia de los hechos, según el juez.

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Junto a ello, deberá indemnizar al propietario del perro por los gastos médicos y las sesiones de adiestramiento que ha recibido el animal para tratar el temor que desarrolló a personas que portan palos o similares.

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Según los hechos que se declaran probados en la sentencia, el hombre “golpeó en dos ocasiones con un palo en el lomo" al perro, un cachorro de husky siberiano, cuando este se acercó a sus dos perros, ambos de raza pequeña.