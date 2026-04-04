Continúa la búsqueda de José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido en Quintes, Asturias

El operativo se inició el miércoles 1 de abril después de que la hija del desaparecido alertase al 112

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QuintesEl dispositivo de búsqueda desplegado para localizar a José Arias Fernández, el hombre de 76 años desaparecido el miércoles 1 de abril en la localidad asturiana de Quintes, en el municipio de Villaviciosa, iniciaba este sábado el cuarto día de rastreo, ha informado la Guardia Civil.

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El amplio operativo ha arrancado a las 09:00 horas y se ha centrado en las cercanías de la vivienda del desaparecido, con movilidad reducida, zonas de difícil acceso y el entorno costero.

El dispositivo de búsqueda de José Arias Fernández

El Instituto Armado ha puesto a disposición efectivos de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Rescate, la Unidad de Helicópteros, el Servicio Marítimo Provincial, su equipo de drones y un guía canino con perro.

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Por parte del Servicio de Emergencias de Asturias (SEPA), intervienen bomberos, la unidad canina y un helicóptero, y también participan voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, la Guardería de Medio Ambiente y ciudadanos voluntarios.

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El operativo se inició el miércoles después de que la hija del desaparecido alertase al 112 de que su familia buscaba al hombre desde las 15:00 horas sin resultados.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre José Arias Fernández o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.