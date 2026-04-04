Hallan un cadáver flotando en el río Caudal en Mieres, Asturias

El hallazgo ha ocurrido la mañana de este sábado, sobre las 11:30 horas

Los primeros indicios descartan signos de violencia

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AsturiasEl Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) ha recuperado este sábado el cadáver de un hombre en el río Caudal, en la localidad asturiana de Mieres, ha informado el 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12:00 horas, en una llamada en la que se alertaba de que había un varón boca abajo en el río, a su paso por La Xagosa, en las proximidades del polígono de Gonzalín.

Los primeros indicios descartan signos de violencia

De inmediato, se movilizó a los Bomberos del SEPA, que se trasladaron al lugar y sacaron del agua el cuerpo sin vida del hombre.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de los trámites de levantamiento de cadáver y de la investigación; los primeros indicios descartan signos de violencia, han informado a EFE fuentes de este cuerpo.