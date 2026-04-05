Una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona ha dejado una persona herida por arma blanca

Otras 13 personas han sido detenidas en la pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

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BarcelonaUna persona ha resultado herida por arma blanca y 13 han sido detenidas tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona esta pasada noche.

Según ha informado 'Crónica Global' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido hacia las 00.00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera, durante una pelea entre dos grupos, por motivos que investigan los Mossos d'Esquadra.

Varios individuos se han dado a la fuga

Durante la pelea, una persona ha resultado herida de arma blanca y ha requerido atención sanitaria.

El otro grupo se ha dado a la fuga, aunque varios de sus integrantes han podido ser detenidos por los Mossos d'Esquadra poco después en la estación de Vall d'Hebron del metro de Barcelona.