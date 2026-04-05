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Sucesos

Un apuñalado y 13 detenidos en una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona: varios individuos se han dado a la fuga

Metro de Barcelona
Una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona deja una persona herida y 13 detenidos. EP

  • Una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona ha dejado una persona herida por arma blanca

  • Otras 13 personas han sido detenidas en la pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

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BarcelonaUna persona ha resultado herida por arma blanca y 13 han sido detenidas tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona esta pasada noche.

Según ha informado 'Crónica Global' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido hacia las 00.00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera, durante una pelea entre dos grupos, por motivos que investigan los Mossos d'Esquadra.

Varios individuos se han dado a la fuga

Durante la pelea, una persona ha resultado herida de arma blanca y ha requerido atención sanitaria.

El otro grupo se ha dado a la fuga, aunque varios de sus integrantes han podido ser detenidos por los Mossos d'Esquadra poco después en la estación de Vall d'Hebron del metro de Barcelona. 

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