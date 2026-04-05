Redacción Andalucía Agencia EFE 05 ABR 2026 - 12:32h.

El cuerpo sin vida del chico ha sido hallado este 5 de abril a las 11 horas por buzos de la Policía Nacional

Familiares del joven denunciaron su desaparición en la zona acuática donde no está permitido el baño

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CórdobaEl cadáver del joven desaparecido este 4 de abril, antes de las 19:30 horas, en el entorno del conocido como Lago Azul de Córdoba, ha sido encontrado alrededor de las 11 horas de este domingo.

Así lo han trasladado fuentes policiales, matizando que los buzos de la Unidad Subacuática de los GEO de la Policía Nacional han localizado y recuperado el cuerpo sin vida del agua.

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La autopsia practicada posteriormente ha confirmado la identidad de la víctima y la causa de su fallecimiento, aunque ya todo apuntaba a que se trataría del chico de 25 años que estaba en paradero desconocido.

En el Lago Azul no está permitido el baño

Fuentes de la investigación habían explicado ya que una familia denunció este sábado que no tenían noticias de un joven tras saber que había estado en el paraje natural y de senderismo ubicado al noreste de la capital.

Inmediatamente se desplegaron variedad de equipos para dar con su paradero, con todas las hipótesis abiertas sobre lo que le habría sucedido. Aún siguen tratando de averiguar qué le ocurrió.

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La zona verde con la pequeña laguna está cerca del Arroyo de los Pradillos y del Canal del Guadalmellato. En ella no está permitido el baño, por el peligro que puede conllevar sumergirse en las aguas.

Se le conoce como Lago Azul por el color turquesa que es fruto de la gran cantidad de azufre que contiene, pues el espacio acuático está en unos terrenos privados de unas antiguas canteras de cemento.

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Otro joven de 20 años murió en 2021 cuando se bañaba

La superficie del lago es de unas 12 hectáreas y su profundidad, en algunos lugares, puede llegar a los 100 metros. Se trata de un lugar peligroso por la composición química del agua, la presencia de torbellinos y de elementos industriales hundidos.

En julio de 2021, el cuerpo sin vida de otro joven de unos 20 años fue localizado tras desaparecer mientras se bañaba con unos amigos en el mismo lugar, donde el baño está prohibido y señalizado.