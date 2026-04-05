José María Bisbal, hermano mayor del artista, permanece en silla de ruedas desde 2023 tras desaparecer en Almería y, según él, sufrir una negligencia médica

Quiénes son María del Mar y José María, los hermanos de David Bisbal que también se despiden de su padre tras su muerte

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4 de abril de 2023. La familia de David Bisbal anuncia la desaparición del hermano del cantante, José María Bisbal, en Roquetas de Mar, Almería. La Guardia Civil le buscó "por tierra, mar y aire". Sos Desaparecidos activó todas las alarmas publicando una foto suya junto a una breve descripción: "54 años, 1'70 de estatura, complexión corpulenta, pelo canoso, ojos castaños, chándal gris". 30 horas tuvieron que pasar para que José María fuera encontrado con vida, ya el día 5. Apareció en una zona "cercana a solares y descampados e invernaderos de la zona", comunicó la Comandancia de la Guardia Civil. Tres años se cumplen ahora de aquel extraño suceso.

Desde entonces, se han ido conociendo más detalles sobre el complicado momento personal que atravesaba y su situación actual. Todavía en un discreto segundo plano, la vida del hermano mayor del artista no ha vuelto a ser la que era.

Todo sobre la desaparición

Según trascendió, la desaparición se produjo tras una fuerte discusión matrimonial entre José María y su esposa, Guadalupe, lo que hizo temer a su entorno que pudiera haber tomado una decisión impulsiva. La Guardia Civil, conocedora de la noticia, contempló el suicidio. Él mismo había publicado poco antes de desaparecer que estaba enfrentando una crisis tanto matrimonial como laboral. Por aquel entonces había vuelto a trabajar como administrativo en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido tras haber ejercido durante años como 'road manager' de su hermano.

Durante esas horas se activó un dispositivo de búsqueda por parte de la Guardia Civil, que lo rastreó por diferentes zonas de la provincia. La preocupación fue máxima incluso dentro del propio entorno familiar, donde llegó a temerse por su integridad física.

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En el momento de su desaparición llevaba un chándal gris y aseguraban que iba con su coche, un BMW X6, de tipo todoterreno en color blanco y cuya matrícula era 1236GHW. Se afirmó que también habían solicitado apoyo a otras Fuerzas de Seguridad del Estado. Más de un día después, la Asociación SOS Desaparecidos desactivaba la alerta de búsqueda tras ser encontrado.

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"Queridos amigos, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari. Hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado, pero estable", escribió David Bisbal en su perfil de redes sociales.

Tras su aparición, José María pasó meses prácticamente desaparecido de la vida pública. Después se supo que había estado ingresado cerca de cinco meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, un centro de referencia en España para lesiones medulares.

Su recuperación y el parabádminton

El hermano de Bisbal dedicó cinco meses enteros a su recuperación desde el hospital y se enfrentó a una dura realidad: su lesión medular le había dejado en silla de ruedas. A finales de 2024, más de un año después de la tragedia, el propio José María reveló que su condición fue el resultado de una negligencia médica, sin señalar nombres ni centros hospitalarios.

"En 2025 tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan… Eso fue en abril de 2023. Pero yo no pienso en eso ni me acuerdo para nada, he sabido dejar de mirar hacia atrás para mirar solo hacia delante", confesó él mismo en 2024 a la revista '¡Hola!'.

A partir de entonces, se involucró en el mundo del deporte adaptado y comenzó a practicar parabádminton. Además, se unió a la junta directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM), una asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, donde trabaja para ayudar a otros que han pasado por situaciones similares. También ha participado en numerosas competiciones.

Su vida actual

Pero en 2025, tal y como publicó este medio, se alejó del deporte y abandonó su puesto directivo de la asociación. Desde entonces, apenas se maneja información sobre su vida actual. Ni siquiera se dejó ver tras la muerte de su padre, José Bisbal, que falleció el pasado 10 de febrero a los 84 años de edad. Por el contrario, el intérprete de 'Ave María' y su otra hermana, María del Mar, sí se mostraron ante las cámaras tras la muerte de su progenitor.

Lo que sí se sabe es que, tal y como apunta 'Informa', empresa líder en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing, José María Bisbal está vinculado a dos sociedades. Una novedad respecto a los últimos datos que se barajaban.

En octubre del año pasado, 'El Español' publicó que estaba asociado a tres empresas -una más que ahora-. En concreto, en una de las que ejerce como apoderado y su hermano David como administrador único es Indalo Música S.L., antes denominada David Bisbal S.L. De acuerdo al citado medio, en 2023 registró un activo total de cerca de 220.000 euros.

La otra sociedad en la que aparece como apoderado era Indalo Viviendas S.L., que ese mismo año registró cerca de 5 millones de euros. Y la última era Gold West Resources, que en 2019 contaba con unos activos cerca de 330.000 euros. En esta ejercía como administrador único, pero en junio de 2025 tuvo lugar su cese y pasó a ocupar su puesto el compositor. En todos ellos, David Bisbal es el administrador único.

Su nivel de hermetismo es tal que los únicos detalles que se conocen es que continúa vinculado a los negocios de su hermano menor.